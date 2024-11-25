Молодой алтайский депутат предложил повысить стипендии студентам ссузов

Парламентарий считает, что их нынешний размер не отвечает потребностям

25 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Студенты читают обучающие материалы / Фото: freepik.com

Депутат Молодежного парламента Алтайского края Юрий Майер поднял на сессии проблему недостаточного размера стипендий для студентов средних специальных учебных заведений. По его мнению, текущая сумма выплат не соответствует потребностям молодежи, а также не учитывает экономическую ситуацию как в стране, так и в регионе.

Начинающий политик подчеркнул, что одной из ключевых задач Молодежного парламента является защита прав и интересов молодежи, особенно студентов, которые нуждаются в поддержке. Он напомнил, что в 2022 году уже был сделан шаг в направлении повышения стипендий: депутаты АКЗС приняли норму об их индексации для студентов, обучающихся очно за счет краевого бюджета. Однако конкретные параметры индексации и ее реализация так и не были четко определены.

Сейчас правительство региона предложило проект бюджета, где индексация стипендий составляет 4,5%. Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС выдвигала инициативу об увеличении индексации до 10%, но эта поправка была отклонена.

"Обратимся к цифрам. Реальная инфляция, по данным председателя Центрального банка России, составляет 8,5%. Получается, норма об индексации есть, гарантия есть, но реального повышения по факту нет, потому что размер индексации наполовину ниже размера инфляции", – отметил Юрий Майер.

Депутат предложил пересмотреть подход к индексации, чтобы ее размер обязательно превышал уровень инфляции. Или установить фиксированную сумму, например, равную прожиточному минимуму. Это долгосрочная цель, но уже сейчас необходимо разработать механизм, который позволит повысить стипендии в соответствии с реальной инфляцией, подытожил Юрий Майер.