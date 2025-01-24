Молодой алтайский депутат просит еще поднять стипендии, чтобы их не съедала инфляция

Юрий Майер встретился с замминистра образования и науки Алтайского края, чтобы обсудить ряд вопросов

24 января 2025, 18:00, ИА Амител

Юрий Майер и Галина Синицына / Фото: altai.spravedlivo.ru

Депутат Молодежного парламента Алтайского края Юрий Майер, занимающий пост заместителя председателя "Молодежи Справедливой России" в регионе, продолжает активно отстаивать интересы студентов среднего профессионального образования. На днях он встретился с заместителем краевого министра образования и науки региона Галиной Синицыной, чтобы обсудить актуальные вопросы повышения стипендий и поддержки студенческих семей.

В первую очередь участники встречи искали пути решения проблемы индексации стипендий. Как отметил Юрий Майер, текущее повышение на 4,5% при уровне инфляции более 9,5% не может считаться справедливым. Это просто не покрывает реальный рост цен на товары и услуги, необходимые студентам для жизни и учебы.

В качестве решения проблемы молодой депутат предложил внести изменения в краевой закон об образовании, закрепив норму об индексации стипендий на уровне, превышающем инфляцию. Чиновница согласилась, что размер стипендий – действительно актуальная тема, которая требует пристального внимания и проработки.

"Министерство рассмотрит предложения и предоставит статистику по предполагаемым финансовым затратам бюджета Алтайского края", – рассказал Юрий Майер.

Также он вновь поднял вопрос о введении студенческого (семейного) капитала, аналогичного тому, что уже успешно реализуют в ряде регионов России. По его мнению, такая мера поддержки может оказать существенную помощь студентам СПО, особенно тем, кто воспитывает детей. В Министерстве образования обещали рассмотреть инициативу и предоставить статистику по потенциальным получателям выплат, сообщил Юрий Майер.

По итогам встречи молодой депутат составил письменное обращение со всеми предложениями для дальнейшей проработки в министерстве.

"Встреча прошла продуктивно и содержательно. Полученная информация будет использована для подготовки законопроектов в Молодежный парламент Алтайского края", – подытожил Юрий Майер.