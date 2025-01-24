Молодой алтайский депутат просит еще поднять стипендии, чтобы их не съедала инфляция
Юрий Майер встретился с замминистра образования и науки Алтайского края, чтобы обсудить ряд вопросов
24 января 2025, 18:00, ИА Амител
Депутат Молодежного парламента Алтайского края Юрий Майер, занимающий пост заместителя председателя "Молодежи Справедливой России" в регионе, продолжает активно отстаивать интересы студентов среднего профессионального образования. На днях он встретился с заместителем краевого министра образования и науки региона Галиной Синицыной, чтобы обсудить актуальные вопросы повышения стипендий и поддержки студенческих семей.
В первую очередь участники встречи искали пути решения проблемы индексации стипендий. Как отметил Юрий Майер, текущее повышение на 4,5% при уровне инфляции более 9,5% не может считаться справедливым. Это просто не покрывает реальный рост цен на товары и услуги, необходимые студентам для жизни и учебы.
В качестве решения проблемы молодой депутат предложил внести изменения в краевой закон об образовании, закрепив норму об индексации стипендий на уровне, превышающем инфляцию. Чиновница согласилась, что размер стипендий – действительно актуальная тема, которая требует пристального внимания и проработки.
"Министерство рассмотрит предложения и предоставит статистику по предполагаемым финансовым затратам бюджета Алтайского края", – рассказал Юрий Майер.
Также он вновь поднял вопрос о введении студенческого (семейного) капитала, аналогичного тому, что уже успешно реализуют в ряде регионов России. По его мнению, такая мера поддержки может оказать существенную помощь студентам СПО, особенно тем, кто воспитывает детей. В Министерстве образования обещали рассмотреть инициативу и предоставить статистику по потенциальным получателям выплат, сообщил Юрий Майер.
По итогам встречи молодой депутат составил письменное обращение со всеми предложениями для дальнейшей проработки в министерстве.
"Встреча прошла продуктивно и содержательно. Полученная информация будет использована для подготовки законопроектов в Молодежный парламент Алтайского края", – подытожил Юрий Майер.
18:37:57 24-01-2025
Инфляцию не обуздать (по крайней мере приемля буржуйский режим), если не будет отставать индексация: без снижения качества жизни порочный круг неизбежен! Это следует осознать и напрасно не рыпаться...
19:39:20 24-01-2025
По заголовку можно понять, что он настоящий депутат...