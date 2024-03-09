Молодой барнаулец забрал забытый во дворе фотоаппарат и попался полиции
На парня завели уголовное дело
09 марта 2024, 15:47, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже фотоаппарата и объектива к нему, сообщили в МВД Алтайского края.
С заявлением в полицию обратился другой 19-летний горожанин. Молодой человек рассказал, что выходил на прогулку и забыл камеру во дворе, а когда вернулся, то ее уже не было. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался местный житель 2005 года рождения. Молодой человек свою вину отрицать не стал и дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства фотоаппарат и объектив были изъяты, ущерб возмещен в полном объеме", – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье о краже с причинением значительного ущерба. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
18:33:55 09-03-2024
Есть в гражданском кодексе такое понятие как находка. Какая кража?
10:11:10 10-03-2024
Гость (18:33:55 09-03-2024) Есть в гражданском кодексе такое понятие как находка. Какая ... Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.(ГК РФ Статья 227)
12:03:22 10-03-2024
Гость (10:11:10 10-03-2024) Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом... Как уведомить, если растеряха неизвестен? Как минимум надо просмотреть фотки в аппарате. Знаю историю, паренек потерял фотик недалеко от 42 школы. Его нашел другой пацан, принес домой. Родители увидели на фото свою коллегу; оказалась мама потерявшего. Созвонились, мамаша прибежала и забрала. Её сынок ничего не сказал своим, что потерял, боялся наказания. Так что всякое бывает. К тому же оставлять на улице технически сложную вещь нельзя, низкие температуры и осадки попросту уничтожат внутренности, превратят в кирпич.
11:31:02 10-03-2024
Просто мож не успел отнести в полицию )
А забрал, чтобы другое несознательные граждане не забрали