Молодой барнаулец забрал забытый во дворе фотоаппарат и попался полиции

На парня завели уголовное дело

09 марта 2024, 15:47, ИА Амител

Фотограф / Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже фотоаппарата и объектива к нему, сообщили в МВД Алтайского края.

С заявлением в полицию обратился другой 19-летний горожанин. Молодой человек рассказал, что выходил на прогулку и забыл камеру во дворе, а когда вернулся, то ее уже не было. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.

"Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался местный житель 2005 года рождения. Молодой человек свою вину отрицать не стал и дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства фотоаппарат и объектив были изъяты, ущерб возмещен в полном объеме", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о краже с причинением значительного ущерба. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.