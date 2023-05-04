Молодой барнаульский врач получил "условку" за подделку записей о вакцинации от COVID

Как установили следователи, Шеховцов сначала работал врачом-терапевтом в поликлинике, однако позднее его перевели в ковидный госпиталь на должность врача-стажёра

04 мая 2023, 23:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач горбольницы № 3 Станислав Шеховцов был признан виновным во внесении за взятки ложных сведений в реестр о вакцинированных от коронавируса граждан. Как сообщает "Банкфакс", 27-летнего медика приговорили к трём годам двум месяцам условно со штрафом 250 тысяч рублей.

Как установили следователи, Шеховцов сначала работал врачом-терапевтом в поликлинике, однако позднее его перевели в ковидный госпиталь на должность врача-стажёра. Он должен был вакцинировать горожан от коронавируса и вносить данные об этом в Единую государственную систему в сфере здравоохранения.

За месяц до перехода в ковидный госпиталь с ним связался родственник. Они придумали способ подзаработать на работе врача – к нему будут направлять людей, чтобы он без прививки вносил сведения о вакцинации в систему.

Родственник брал за это от 1 до 5 тысяч рублей. Часть из этих средств передавал Шеховцову. Также деньги ему отдавала ещё одна родственница. По этой схеме удалось внести сведения о 15 пациентах. Ещё одного гражданина записали бесплатно – по родственным связям. Всего за этот период Шеховцов заработал 50 тысяч рублей.

Схему выявили сотрудники ФСБ. Врач признал вину и раскаялся. Решение суда пока в силу не вступило, однако когда это произойдёт, у молодого человека конфискуют автомобиль и 20 тысяч рублей – они пойдут на погашение штрафа и возвращение государству суммы полученной взятки.