Молодой бийчанин перечислил "страховку" мошеннику за утерянный смартфон

Возбуждено уголовное дело

03 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

24-летний житель Бийска потерял смартфон и стал жертвой мошенника, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанин после утраты девайса разместил в соцсети объявление с просьбой его вернуть. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился Аристархом. Он сказал, что работает в комиссионном магазине и сейчас именно этот телефон выставлен на продажу – якобы устройство вечером принёс неизвестный. При этом забрать смартфон можно следующим утром, но при условии оплаты страховки в 5 тысяч рублей, отметил сотрудник.

"Молодой человек перевёл указанную сумму, но в ответ получил лишь недоступного абонента. Бийчанин решил лично посетить комиссионный магазин. На месте ему сообщили, что человек с именем Аристарх никогда не работал, да и похожего на его телефона в наличии нет", – рассказали в ведомстве.

Бийчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.