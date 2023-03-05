Новосибирский юноша собирался на заработки в Барнаул и пропал

20-летний Максим Ткачук снимал квартиру с другом в Приобском

05 марта 2023, 10:20, ИА Амител

Объявление о поисках / Фото: "Лиза Алерт"

В новосибирском посёлке Приобском пропал 20-летний Максим Рафаэльевич Ткачук, который собирался уехать в Барнаул на заработки. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", местонахождение молодого человека неизвестно с 18 февраля.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Перед уходом был одет в чёрную куртку с меховым воротником, чёрную толстовку, чёрные штаны, тёмно-серые кроссовки. С собой может быть чёрный рюкзак.

Как сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на руководителя пресс-службы "Лизы Алерт" Ольгу Бобкову, Максим снимал квартиру с соседом.

"В начале февраля сообщил родным, что поедет на заработки в Барнаул и вернётся через две недели", – добавила она.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, сообщить об этом можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.