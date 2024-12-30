Молодой водитель устроил массовое ДТП в центре Барнаула

В аварии пострадало четыре автомобиля

30 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

ДТП на ул. Молодежной в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Вечером 29 декабря в центре Барнаула произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-21093 с признаками опьянения ехал по ул. Молодежной от пр. Социалистического в сторону пр. Комсомольского. Он не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 42-летний мужчина. После этого виновника ДТП отбросило на стоящие рядом автомобили Honda Fit и Mitsubishi Outlander.

В отношении водителя ВАЗ-21093 составили административный материал по двум статьям КоАП РФ: управление транспортным средством в состоянии опьянения при отсутствии права управления, а также невыполнение требования об остановке транспортного средства.

Автомобиль забрали на специализированную стоянку.