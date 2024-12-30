Молодой водитель устроил массовое ДТП в центре Барнаула
В аварии пострадало четыре автомобиля
30 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
Вечером 29 декабря в центре Барнаула произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-21093 с признаками опьянения ехал по ул. Молодежной от пр. Социалистического в сторону пр. Комсомольского. Он не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 42-летний мужчина. После этого виновника ДТП отбросило на стоящие рядом автомобили Honda Fit и Mitsubishi Outlander.
В отношении водителя ВАЗ-21093 составили административный материал по двум статьям КоАП РФ: управление транспортным средством в состоянии опьянения при отсутствии права управления, а также невыполнение требования об остановке транспортного средства.
Автомобиль забрали на специализированную стоянку.
13:25:14 30-12-2024
по-хорошему после первого раза машину нужно изымать и отправлять на СВО.
на конечной у старого базара таких глиномесов, как этот - с десяток.
ленинский давно стал гоночной трассой для шумоголовых.
или убирайте статью за опасное вождение или делайте что-то.
13:25:18 30-12-2024
недавно где- то в каментах читала, что НГ отмечают одни старперы, а молодежи это не интересно, но жизнь показывает обратное- интерес начинается за несколько дней до.
17:05:42 30-12-2024
Элен без ребят (13:25:18 30-12-2024) недавно где- то в каментах читала, что НГ отмечают одни стар... Это я старпер и писал. Дочерям 19 и 28 лет. Им НГ вообще не интересен, как и их друзьям и ровесникам. Единицы рады НГ среди молодежи уж поверьте. А то что 19-летний пьянчужка совершил ДТП то они ежедневно это делают не зависимо от времени года. И НГ здесь не причем.
10:35:37 31-12-2024
Я (17:05:42 30-12-2024) Это я старпер и писал. Дочерям 19 и 28 лет. Им НГ вообще не ...
Не поверю! Видимо, та, которой 28 дева старая.
13:32:51 30-12-2024
Ну, ведь, не обязательно было загонять этого молодого водятла, рискуя жизнями других людей. Испортили год, как минимум, троим людям. Можно было и спокойно отследить водятла до остановки, после чего задержать.
17:56:43 30-12-2024
Гость (13:32:51 30-12-2024) Ну, ведь, не обязательно было загонять этого молодого водятл... Обязательно, желательно со стрельбой на поражение, вдруг террорист, тогда может задумались бы еще несколько таких останавливаться, или гнать.
18:47:40 30-12-2024
Гость (13:32:51 30-12-2024) Ну, ведь, не обязательно было загонять этого молодого водятл... Ну ведь не обязательно пьяному за руль садиться, таксистов навалом.
22:46:06 30-12-2024
Гость (13:32:51 30-12-2024) Ну, ведь, не обязательно было загонять этого молодого водятл... А не пить за рулем не судьба?
14:15:03 30-12-2024
19-летний водитель ВАЗ 21093 с признаками опьянения --- еще не служил наверное. Может по здоровью
05:40:33 31-12-2024
Гостю 14:15:03 30-12-2024: здоровье материально - психологическое м. б. Но ВАЗ 21093? Необходимо пощадить как малоимущего, ну и призвать в резерв (для начала), пусть пободается.