Молодые семьи Алтайского края вновь стали оформлять "Семейную ипотеку" в Россельхозбанке
Тенденция прирастает городами
15 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGc4y5r
С момента повторного запуска (апрель 2025) льготной ипотеки семьи с детьми из Алтайского края стали активно оформлять заявки и покупать жилье по программе "Семейная ипотека". Квартиры получили жители Барнаула, Новоалтайска и Белокурихи. Семьи в Горно-Алтайске, Майме, Бийске и Рубцовске в ближайшее время планируют переезд.
Льготная ипотека с господдержкой для семей с детьми действует по всей России. Заявку на участие можно оформить дистанционно на официальном сайте Россельхозбанка (РСХБ), который реализует госпрограмму.
По мнению специалистов Россельхозбанка, типичными участниками проекта в регионе выступают молодые пары с маленькими детьми, ориентированные на активную карьеру и быстрое погашение кредита. Обычно они выбирают трехкомнатные квартиры либо просторные двухкомнатные варианты.
"Приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов для создания финансовой стабильности молодой семьи. "Семейная ипотека" – это программа господдержки семей с детьми, которая позволяет получить ипотечный кредит по льготной ставке", – поделилась замдиректора Алтайского филиала Татьяна Руденко.
Она также уточнила, что с наступлением весны рынок активизировался и в банк поступает все больше заявок на этот ипотечный продукт именно от жителей городов Алтая.
Напомним, по новым правилам заемщики могут взять кредит до 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 30% от стоимости жилья. Обратиться в РСХБ могут семьи с одним ребенком младше 7 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет, а в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч человек – семьи, где двое и более детей до 18 лет.
Возраст заемщика должен быть не менее 21 года, а также необходима регистрация – постоянная или временная – на территории России. Банк рекомендует оформить различные виды страхования: жилья, жизни и другие.
Детальная информация о программе доступна на порталах "Своё Жильё", "Своё Село" и официальном сайте rshb.ru, где можно подать заявку.
АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)
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20:14:26 15-05-2025
Потом не будут в состоянии рассчитаться за неё и начнется очередная волна попрошайничества, требования ввести новые налоги на бездетных и вообще на всех, дабы оплатить хочу молодых семей.
21:32:02 15-05-2025
Под какой процент?
09:38:00 16-05-2025
Sic semper tyrannis (21:32:02 15-05-2025) Под какой процент? ... 6-7