Молодые семьи Алтайского края вновь стали оформлять "Семейную ипотеку" в Россельхозбанке

Тенденция прирастает городами

15 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGc4y5r

Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

С момента повторного запуска (апрель 2025) льготной ипотеки семьи с детьми из Алтайского края стали активно оформлять заявки и покупать жилье по программе "Семейная ипотека". Квартиры получили жители Барнаула, Новоалтайска и Белокурихи. Семьи в Горно-Алтайске, Майме, Бийске и Рубцовске в ближайшее время планируют переезд.

Льготная ипотека с господдержкой для семей с детьми действует по всей России. Заявку на участие можно оформить дистанционно на официальном сайте Россельхозбанка (РСХБ), который реализует госпрограмму.

По мнению специалистов Россельхозбанка, типичными участниками проекта в регионе выступают молодые пары с маленькими детьми, ориентированные на активную карьеру и быстрое погашение кредита. Обычно они выбирают трехкомнатные квартиры либо просторные двухкомнатные варианты.

"Приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов для создания финансовой стабильности молодой семьи. "Семейная ипотека" – это программа господдержки семей с детьми, которая позволяет получить ипотечный кредит по льготной ставке", – поделилась замдиректора Алтайского филиала Татьяна Руденко.

Она также уточнила, что с наступлением весны рынок активизировался и в банк поступает все больше заявок на этот ипотечный продукт именно от жителей городов Алтая.

Напомним, по новым правилам заемщики могут взять кредит до 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 30% от стоимости жилья. Обратиться в РСХБ могут семьи с одним ребенком младше 7 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет, а в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч человек – семьи, где двое и более детей до 18 лет.

Возраст заемщика должен быть не менее 21 года, а также необходима регистрация – постоянная или временная – на территории России. Банк рекомендует оформить различные виды страхования: жилья, жизни и другие.

Детальная информация о программе доступна на порталах "Своё Жильё", "Своё Село" и официальном сайте rshb.ru, где можно подать заявку.

Банер предоставлен пресс-службой Россельхозбанка

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