Эти меры соцподдержки направлены на повышение рождаемости на 2025-2027 годы

15 января 2025, 12:00, ИА Амител

Молодая семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае с 1 января 2025 года появились дополнительные меры социальной поддержки молодых семей с детьми в виде новых выплат, сообщает региональное Минсоцзащиты.

"В ближайшие три года новыми "семейными льготами" смогут воспользоваться 16,8 тыс. алтайских семей. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направят 1,2 млрд рублей. Молодой семьей для предоставления новых выплат признается семейная пара либо неполная семья, состоящая из одного родителя, возраст супругов (одного родителя) на момент обращения за мерой поддержки – до 35 лет", – отметили в министерстве.

Единовременная выплата при рождении третьего или последующих детей в молодой семье

Выплата предоставляется в размере 300 тыс. рублей. Назначается молодым родителям, проживающим в муниципальных районах (муниципальных округах) Алтайского края, у которых родился третий или последующий ребенок с 1 января 2025 года. При определении очередности рождения ребенка учитываются дети, рожденные матерью ребенка, давшего право на единовременную выплату. Обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме

Выплата предоставляется в размере 100 тыс. рублей. Важно – обратиться за единовременной выплатой женщина может со сроком беременности не менее 22 недель, из которых 12 недель она должна состоять в 2025 году на учете в медицинской организации Алтайского края.

Предоставление молодым семьям с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения

Компенсация предоставляется при условиях:

в семье есть ребенок, который родился после 31.12.2024;

супруги проживают в Алтайском крае в жилом помещении по договору найма и у них отсутствует в собственности жилое помещение, пригодное к проживанию, в населенном пункте проживания семьи.

Компенсация при рождении первого ребенка предоставляется до исполнения ему возраста трех лет – в размере не менее 50% фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины компенсации. Размер предельной величины компенсации для семей с одним ребенком (семья из трех человек) в 2025 году – 6990,48 руб. ежемесячно.

Компенсация при рождении второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку возраста трех лет предоставляется в размере 75% фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины компенсации. Размер предельной величины компенсации для семей с двумя детьми (семья из четырех человек) составит 13 980,96 руб. ежемесячно.

Напомним, ранее министр социальной защиты региона Наталья Оськина в "Переговорке" на amic.ru рассказала о новых мерах поддержки.

Новые меры соцподдержки, установленные по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко, будут реализованы в рамках нацпроекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости на 2025-2027 годы.



Обратиться за предоставлением данных мер социальной поддержки можно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиалы) по месту проживания.



Подробнее информацию можно узнать на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края aksp.ru, по номеру телефона Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-100-0001.