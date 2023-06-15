Молодые социалисты приглашают барнаульцев на митинг-концерт в честь Дня России

Мероприятие пройдет уже завтра, 16 июня

15 июня 2023, 18:30, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Региональное отделение "Молодежь Справедливой России" проведет в Барнауле большой праздник. Справедливая молодежь уверена, что наша Родина достойна внимания не только в этот день, поэтому решила рассказать о любви к ней в пятницу, чтобы каждый желающий мог после работы прийти на праздник.

Молодые социалисты призвали горожан приходить, "захватив" с собой стихи и песни, прославляющие Россию, ее широкие просторы и пейзажи, разнообразие традиций и обычаев многонациональных народов.

"Вместе будем говорить о патриотизме, правде и справедливости", – сказали в партии.

Также перед гостями выступят депутат АКЗС Евгения Боровикова, депутаты Барнаульской городской Думы Захар Торычев и Степан Лютов.

Приходите к 18:00 в сквер им. Германа Титова.