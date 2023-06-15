Молодые социалисты приглашают барнаульцев на митинг-концерт в честь Дня России
Мероприятие пройдет уже завтра, 16 июня
15 июня 2023, 18:30, ИА Амител
Региональное отделение "Молодежь Справедливой России" проведет в Барнауле большой праздник. Справедливая молодежь уверена, что наша Родина достойна внимания не только в этот день, поэтому решила рассказать о любви к ней в пятницу, чтобы каждый желающий мог после работы прийти на праздник.
Молодые социалисты призвали горожан приходить, "захватив" с собой стихи и песни, прославляющие Россию, ее широкие просторы и пейзажи, разнообразие традиций и обычаев многонациональных народов.
"Вместе будем говорить о патриотизме, правде и справедливости", – сказали в партии.
Также перед гостями выступят депутат АКЗС Евгения Боровикова, депутаты Барнаульской городской Думы Захар Торычев и Степан Лютов.
Приходите к 18:00 в сквер им. Германа Титова.
21:43:53 15-06-2023
Сами пиарщики не желают в военкомат идти. Или инвалиды ?
07:36:57 16-06-2023
Мероприятие пройдет уже завтра, 16 июня ---- о, 16 июня отмечают День России. Может и Новый год так можно