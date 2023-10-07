Молодые сотрудники полиции торжественно приняли присягу в Барнауле

Торжественности моменту добавили марш знаменной группы взвода почетного караула Барнаульского юридического института

07 октября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

31 молодой сотрудник полиции дал клятву верного служения стране и народу перед мемориальным комплексом "Защитникам правопорядка" у здания ГУ МВД России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии приняли участие руководство и личный состав краевого ГУ МВД, УМВД России по Барнаулу, представители регионального правительства, Общественной палаты, родные и близкие принимавших присягу полицейских и другие. Врио начальника алтайского МВД полковник полиции Марк Левин напомнил, что сотрудники несут ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.

"Очень важно, чтобы слова присяги стали для вас нравственным ориентиром, как в службе, так и в повседневной жизни. Пусть каждый из вас будет образцом чести, достойного исполнения долга, любви и служения своему Отечеству", – сказал Левин.

Молодые сотрудники, представляющие различные подразделения УМВД России по Барнаулу и Алтайскому краю, произнесли текст присяги, дав клятву уважать и защищать права и свободы гражданина, свято соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы.

Торжественности моменту добавили марш знаменной группы взвода почетного караула Барнаульского юридического института, церемония выноса знамени и флага, сопровождаемые звуками оркестра культурного центра ГУ МВД.