Молодые сотрудники полиции торжественно приняли присягу в Барнауле
Торжественности моменту добавили марш знаменной группы взвода почетного караула Барнаульского юридического института
07 октября 2023, 17:30, ИА Амител
31 молодой сотрудник полиции дал клятву верного служения стране и народу перед мемориальным комплексом "Защитникам правопорядка" у здания ГУ МВД России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В церемонии приняли участие руководство и личный состав краевого ГУ МВД, УМВД России по Барнаулу, представители регионального правительства, Общественной палаты, родные и близкие принимавших присягу полицейских и другие. Врио начальника алтайского МВД полковник полиции Марк Левин напомнил, что сотрудники несут ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.
"Очень важно, чтобы слова присяги стали для вас нравственным ориентиром, как в службе, так и в повседневной жизни. Пусть каждый из вас будет образцом чести, достойного исполнения долга, любви и служения своему Отечеству", – сказал Левин.
Молодые сотрудники, представляющие различные подразделения УМВД России по Барнаулу и Алтайскому краю, произнесли текст присяги, дав клятву уважать и защищать права и свободы гражданина, свято соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы.
Торжественности моменту добавили марш знаменной группы взвода почетного караула Барнаульского юридического института, церемония выноса знамени и флага, сопровождаемые звуками оркестра культурного центра ГУ МВД.
18:33:09 07-10-2023
Только вот на ребре ладони не надо делать татуировку "ЗА МВД !" .
09:00:56 08-10-2023
Гость (18:33:09 07-10-2023) Только вот на ребре ладони не надо делать татуировку "ЗА МВД... О у ладони появилось ребро?
09:04:54 08-10-2023
Какой умный комментарий. Не только в ритуалах разбирается,но и в анатомии. Нашёл ребро в ладони.