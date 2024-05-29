Молодые ученые, студенты и инноваторы АГМУ выступили на юбилейной конференции

Ее результаты опубликуют в электронном научном журнале Scientist

29 мая 2024, 15:24, ИА Амител

Конференция НОМУИС. Победители / Фото: АГМУ

С 20 по 25 мая в Алтайском государственном медуниверситете прошла итоговая научно-практическая конференция НОМУИС (научное общество молодых ученых, инноваторов и студентов), приуроченная к 70-летию вуза.

"Ежегодно количество секций на конференции растет, как и число участников. В этом году были организованы 35 секций по различным направлениям. В конференции приняли участие более 270 докладчиков: 244 студента, 33 ординатора, 31 молодой ученый и аспирант и 10 школьников из разных курируемых школ кафедрами АГМУ", – говорит ректор вуза Ирина Шереметьева.

В конференции участвовали студенты Барнаульского базового медицинского колледжа, факультета иностранных студентов АГМУ и обучающиеся Медицинского университета Семей из Казахстана. Ребята продемонстрировали отличную подготовку, их презентации были содержательными и понятными для слушателей. Многие работы вызвали оживленную дискуссию.

Участники, занявшие призовые места в каждой секции, получили дипломы. Труды конференции опубликуют в электронном научном журнале Scientist ("Саентист"), который входит в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Конференция НОМУИС / Фото: АГМУ

Также студенты АГМУ, члены НОМИУС стали победителями Всероссийской олимпиады по детской реаниматологии. По данным портала amic.ru, соревнования проводили между командами медицинских вузов из семи стран и 46 городов России. Благодаря выдающимся знаниям и навыкам представители АГМУ заняли призовые места в личном зачете, что позволило команде университета завоевать почетное первое место. И это не единственная выигранная олимпиада в копилке студентов. Недавно они также одержали победу на IV Сибирской олимпиаде по акушерству и гинекологии. Состязание проходило среди команд из различных городов России и стран СНГ.