Молоко, помидоры и говядина подорожали в Алтайском крае
Среди овощей и фруктов резко в цене потеряли огурцы
16 марта 2025, 11:35, ИА Амител
С 3 по 10 марта в Алтайском крае наблюдался рост цен на отдельные категории продовольственных товаров. Согласно данным Алтайкрайстата, дороже стали продавать молоко, помидоры и говядину.
Так, средняя цена на литр молока поднялась до 103 рублей. Помидоры подорожали до 280,4 рубля за килограмм, говядина – до 704,29 рубля за килограмм.
Снизилась цена у сливочного масла – на 31,64 рубля, до 1278,95 рубля за килограмм. Другие продукты из молока, творог и сметана, стали дороже – на 11,43 и 9,03 рубля соответственно.
Среди овощей и фруктов резко в цене потеряли огурцы – 233,37 рубля за килограмм. Снижение составило 16,58 рубля. У других плодов заметен рост: подорожали картофель (+3,37 рубля), морковь (+2,79 рубля), бананы (+1,63 рубля), белокочанная капуста (+0,99 рубля), репчатый лук (+0,19 рубля) и яблоки (+0,15 рубля).
11:54:37 16-03-2025
огласите весь список, пожалуйста
13:42:00 16-03-2025
читатель (11:54:37 16-03-2025) огласите весь список, пожалуйста... На букву Ф. То есть на фсë.
12:39:24 16-03-2025
Все дорожает. Скоро и дорогих продуктов не будет.
14:46:11 16-03-2025
Гость (12:39:24 16-03-2025) Все дорожает. Скоро и дорогих продуктов не будет. ... Рупь дешевеет и труд...
13:40:46 16-03-2025
А вот огурцы потеряли в цене... Однако.
15:38:32 16-03-2025
Уважаемая редакция, цены есть оптовые и есть розничные, вы о каких ценах от Алтайкрайстата? Розничная цена говядины на кости уже давно за 850 рублей, вырезка за 1000. Прогуляйтесь по рынкам и магазинам.
16:57:15 16-03-2025
Не очень понимаю, зачем говядину сделали непокупабельной. Кому от этого выгода? Вырезка за 1300 - это что-то.
03:12:52 17-03-2025
Гость (16:57:15 16-03-2025) Не очень понимаю, зачем говядину сделали непокупабельной. Ко... потому что скотину в селах перевели.малодоходное это дело -крс выращивать
17:03:25 16-03-2025
А разве есть что то что не дорожает на постоянной основе, к примеру 95 на газпроме позавчера был 56.44 а сегодня 56,70 и так каждые 3-4 дня.
17:05:11 16-03-2025
это разброс цен от магазина к магазину, и ничего иначе а цены растут перманентно.
20:39:18 16-03-2025
Жить стало хорошо, жить стало веселее...
20:39:39 16-03-2025
Продавцы ошалели от вседозволенности!В министерстве сказали мы не будем регулировать цены,вот и результат. Например,в августе 24 я покупала лекарство за 600 р.,прошло полгода,цена этого лекарства 1500 р!!!!!!!И так во всем.Продукты!Это ужас.Да эти продукты,продуктами не назовешь. Хоть картошка,хоть огурец,хоть говядина. И вообще цены аховые
20:46:18 16-03-2025
3 дня назад была на Новом рынке. Говядина 1000 - 1200кг. Масло 1400 и продуктов очень мало. Выбор не большой. Картошка в одном месте только продаётся и всего мало даже по таким ценам