Молоко, помидоры и говядина подорожали в Алтайском крае

Среди овощей и фруктов резко в цене потеряли огурцы

16 марта 2025, 11:35, ИА Амител

В магазине Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 3 по 10 марта в Алтайском крае наблюдался рост цен на отдельные категории продовольственных товаров. Согласно данным Алтайкрайстата, дороже стали продавать молоко, помидоры и говядину.

Так, средняя цена на литр молока поднялась до 103 рублей. Помидоры подорожали до 280,4 рубля за килограмм, говядина – до 704,29 рубля за килограмм.

Снизилась цена у сливочного масла – на 31,64 рубля, до 1278,95 рубля за килограмм. Другие продукты из молока, творог и сметана, стали дороже – на 11,43 и 9,03 рубля соответственно.

Среди овощей и фруктов резко в цене потеряли огурцы – 233,37 рубля за килограмм. Снижение составило 16,58 рубля. У других плодов заметен рост: подорожали картофель (+3,37 рубля), морковь (+2,79 рубля), бананы (+1,63 рубля), белокочанная капуста (+0,99 рубля), репчатый лук (+0,19 рубля) и яблоки (+0,15 рубля).