Море форматов для идеального ремонта. Где "примерить" модный дизайн на квартиру

Эксперт рассказала, где помогут разрешить все муки выбора при ремонте квартиры или частного дома

24 октября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KWcAr

Окружать себя красотой люди будут всегда. И даже если вокруг санкции и кризисы, будут делать ремонт в своих квартирах и выбирать, конечно, лучшее. Как сэкономить на ремонте и деньги, и время, рассказала в "Переговорке" на amic.ru управляющая магазином Kerama Marazzi Лилия Усова. Мы побывали в одном из магазинов сети и узнали, какие тренды сейчас на пике популярности, как "примерить" дизайн на свое помещение, а также где помогут определиться с выбором и подобрать все, что нужно для красоты и уюта в доме. Герой "Переговорки"



Бренд "Керама Марацци" был основан в 1988 году. В России и за рубежом компания известна как лидер в области производства керамической плитки, керамического гранита и мозаики. На своих заводах в городе Орле и поселке Малино компания использует передовое итальянское оборудование, внедряет зарубежную культуру производства и следит за строгим соответствием российским и международным стандартам качества.

В каталоге Kerama Marazzi представлен широкий выбор материалов, сочетающих высокое качество, продуманный дизайн и функциональность. Здесь есть все для создания уникальных и гармоничных интерьеров: керамическая плитка и керамогранит, мозаика, бордюры, декоративные элементы, фирменные обои горячего тиснения, декоративные керамические "ковры" и панно, сантехника и мебель для ванных комнат, а также комплектующие и инструменты для ремонта. Продукция "Керама Марацци" отвечает всем необходимым отечественным и международным стандартам.

02:25 Проблема выбора. Как подобрать плитку для своей квартиры и понять, что эта коллекция точно подойдет для комнаты.

03:42 О том, что можно "примерить дизайн" на свою квартиру, даже если вы находитесь на самом стартапе ремонта. По словам Лилии Усовой, это можно сделать дистанционно.

05:33 О том, почему конкуренция с маркетплейсами не страшна Kerama Marazzi: люди приходят, чтобы потрогать, говорит эксперт.

06:19 В тренде – фактурные изделия. Смотрите в видео, что сегодня модно.

06:56 О том, что в Kerama Marazzi сегодня можно купить все, что нужно для обновления квартиры: плитку, сантехнику, мебель для ванной, а теперь еще и обои.

08:21 Почему магазины Kerama Marazzi свободны от влияния санкций?

09:37 "Можно не переживать". За качество плитки отвечаем.

12:00 Смотрите, какую красоту можно купить в Kerama Marazzi прямо сегодня.

12:12 Арабески и не только. Еще раз о моде и популярных коллекциях.

14:23 Как можно сэкономить с магазином Kerama Marazzi?

15:01 "В Италию – только отдыхать". Куда нужно ехать за хорошей плиткой?

15:56 Горячая новинка. Какие свежие дизайнерские разработки уже можно купить в Kerama Marazzi?

ООО "Сибирь-Керама"

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