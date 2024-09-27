Море вкуса и пользы. Где в Барнауле купить свежую и копченую рыбу и морепродукты?

На Эко-Ярмарке покупателей ждет качественная продукция собственного производства

27 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JuzRc

Продукция рыбного отдела / Фото: Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Морепродукты – не просто деликатес, но и источник ценных микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. Однако, учитывая удаленность Барнаула от морских побережий, качественная рыба может быть недешевым удовольствием. Поэтому многие горожане задаются вопросом, где купить рыбку, чтобы и свежая была, и не по заоблачной цене?

Ответ мы знаем. Вкусную, качественную рыбу по оптовым ценам предлагает барнаульская Эко-Ярмарка "На Взлетной". Это просторная (10 000 кв. м) и современная торгово-выставочная площадка, которая находится в самом сердце Индустриального района.

Что именно там можно купить?

В рыбном отделе представлен большой выбор морепродуктов от компании "Невод":

вяленая и соленая рыба;

рыбные пресервы и салаты;

замороженные морепродукты;

рыбные котлеты;

красная икра;

рыба горячего и холодного копчения.

При копчении используют только натуральную щепу, продукция не содержит красителей и консервантов. Рыбу обрабатывают только солью и дымом, что позволяет ей сохранить натуральный вкус и аромат.

Продукция рыбного отдела / Фото: Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Почему стоит покупать морепродукты на Эко-Ярмарке?

Здесь вы можете приобрести натуральную и вкусную рыбу по оптовым ценам, что делает ее доступной для широкого круга покупателей. Продукция проходит строгий контроль качества, что обеспечивает ее свежесть и безопасность.

А также на ярмарке есть все, что нужно для комфортного шопинга. Удобная парковка, терминалы для оплаты, тележки и даже услуга доставки покупок до дома.

В 2018 году Эко-Ярмарка приняла участие в конкурсе "Торговля России" и стала победителем в номинации "Лучшая ярмарка". Это подтверждает высокое качество предоставляемых услуг и товаров.

Кроме того, на Эко-Ярмарке представлены и другие натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров. Среди них – молочная продукция, овощи, фрукты, мед, выпечка и многое другое.

Продукция рыбного отдела / Фото: Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Эко-Ярмарка "На Взлетной" (арендатор: производственная компания "Невод")

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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