Корпорация творчества EventCorpLife приглашает жителей Алтайского края прочувствовать атмосферу лыжных гонок

16 февраля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K6zxs

Лыжники / Фото: wavebreakmedia / freepik.com

Алтайский край – спортивный регион, который славится не только своими чемпионами, но и крупными спортивными событиями. Ранее amic.ru рассказывал о чемпионатах по кикбоксингу и гребле, организаторами которых выступала Корпорация творчества EventCorpLife*. Скоро на Алтае состоится еще одно не столько крупное, сколько значимое мероприятие для молодых спортивных кадров.

Тренировка с чемпионами

19 февраля 2024 года в с. Залесово пройдет открытая тренировка по лыжным гонкам с олимпийскими чемпионами – Юлией Ступак и Александром Легковым.

"Встреча ориентирована на детей из шести районных центров: Заринского, Первомайского, Залесовского, Кытмановского, Ельцовского и Тальменского районов. На площадке одновременно соберутся более 170 молодых спортсменов, и это несмотря на мороз. Дети с нетерпением ждут встречи с чемпионами, ведь такую передачу опыта проведут для них впервые", – рассказала руководитель event-агентства Виктория Романова.

Организаторы отмечают, что на самом деле участников будет больше, ведь помимо детей мероприятие посетят почетные гости, родители спортсменов, а также поклонники лыжных гонок, которые просто не смогут остаться в стороне и захотят познакомиться с Юлией и Александром.

Мастер-класс, беседы, фото

На залесовской трассе протяженностью 10 км олимпийские чемпионы покажут мастер-класс, расскажут о своих личных фишках и вместе со всеми пройдут лыжню. Участники смогут не только узнать что-то новое, но и сразу отработать полученные знания на практике.

Но самый "изюм" встречи – живой диалог, который пройдет в Доме культуры. Чемпионы по лыжным гонкам поделятся жизненными историями (причем не только с гонок). Желающие смогут задать приглашенным звездам свои вопросы.

И, конечно, организаторы рекомендуют заглянуть на фото- и автограф-сессию. Ведь когда еще удастся получить карточку с автографом из рук кумира?

"Корпорация творчества EventCorpLife взяла на себя сразу несколько крупных задач. Во-первых, мы полностью продумали наполнение мероприятия, сделав программу интересной и для детей, и для взрослых. Во-вторых, на наших плечах координация всего процесса: от логистики участников до технической части. Так что особенно бдительно будем следить, чтобы все прошло на чемпионском уровне", – подытожила event-организатор Анастасия Базылева.

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Гвардейская, 1/1, 3 этаж

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Почта: Romanova@altfm.ru

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*EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")

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ИП Романова В.Е.

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