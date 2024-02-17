Мороз и метель. О погоде в Алтайском крае днем 17 февраля

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с

17 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

От -18 до -23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, на части территории небольшой снег, местами метели. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от -19 до -21 градуса. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.