Мороз и метель. О погоде в Алтайском крае днем 17 февраля
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с
17 февраля 2024, 06:01, ИА Амител
Зимнее утро / Фото: unsplash.com
От -18 до -23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, на части территории небольшой снег, местами метели. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от -19 до -21 градуса. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
12:06:18 17-02-2024
Редко , когда под 30 мороза с ветром - обжигает даже, да еще гололед.Видимо весокосный год.да уж.