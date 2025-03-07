Мороз и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае в ночь на 8 марта

Также синоптики прогнозируют небольшой снег

07 марта 2025, 19:39, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

Морозная и ветреная погода ожидается в Алтайском крае в ночь на 8 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -3...-8 градусов, по северу местами похолодает до -14, а в Барнауле будет -6...-8 градусов.

В отдельных районах выпадет небольшой снег, в Барнауле он ожидается в первой половине ночи. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в начале ночи местами по краю порывы до 16 м/с.