Мороженое у храма. В барнаульском Нагорном парке рядом с аллеей "выросли" киоски

В городской мэрии сообщили, что эти объекты установлены на летний период и легко могут быть демонтированы

06 мая 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Несколько нестационарных киосков установили на территории Нагорного парка в Барнауле рядом с храмом Иоанна Предтечи.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе администрации краевой столицы, у собственника объектов было разрешение на установку киосков. Две деревянные палатки с рекламой стоят между храмом и рядом с аллеей парка и не вписываются в архитектурный ансамбль общественного пространства. В мэрии подчеркнули, что установили объекты по договорённости с барнаульской епархией. В киосках торгуют мороженым, а также различными закусками и напитками.

Согласно информации мэрии, киоски демонтируют после окончания летнего сезона. В бюджет города каждый такой объект приносит каждый месяц около 3000 рублей.