Мороженое у храма. В барнаульском Нагорном парке рядом с аллеей "выросли" киоски
В городской мэрии сообщили, что эти объекты установлены на летний период и легко могут быть демонтированы
06 мая 2023, 07:16, ИА Амител
Несколько нестационарных киосков установили на территории Нагорного парка в Барнауле рядом с храмом Иоанна Предтечи.
Как пояснили amic.ru в пресс-службе администрации краевой столицы, у собственника объектов было разрешение на установку киосков. Две деревянные палатки с рекламой стоят между храмом и рядом с аллеей парка и не вписываются в архитектурный ансамбль общественного пространства. В мэрии подчеркнули, что установили объекты по договорённости с барнаульской епархией. В киосках торгуют мороженым, а также различными закусками и напитками.
Согласно информации мэрии, киоски демонтируют после окончания летнего сезона. В бюджет города каждый такой объект приносит каждый месяц около 3000 рублей.
10:55:27 06-05-2023
А при чем тут Епархия? Уже вся территория народного парка принадлежит попью?
15:33:05 06-05-2023
А надо было с кагором?
20:37:19 06-05-2023
прошу знающих объяснить, каким боком к городскому парку относится Епархия и почему с ней согласовывают мороженое и, возможно, воду для горожан? заранее спасибо)