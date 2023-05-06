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Мороженое у храма. В барнаульском Нагорном парке рядом с аллеей "выросли" киоски

В городской мэрии сообщили, что эти объекты установлены на летний период и легко могут быть демонтированы

06 мая 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Несколько нестационарных киосков установили на территории Нагорного парка в Барнауле рядом с храмом Иоанна Предтечи.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе администрации краевой столицы, у собственника объектов было разрешение на установку киосков. Две деревянные палатки с рекламой стоят между храмом и рядом с аллеей парка и не вписываются в архитектурный ансамбль общественного пространства. В мэрии подчеркнули, что установили объекты по договорённости с барнаульской епархией. В киосках торгуют мороженым, а также различными закусками и напитками.

Согласно информации мэрии, киоски демонтируют после окончания летнего сезона. В бюджет города каждый такой объект приносит каждый месяц около 3000 рублей.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул торговля

Комментарии 3

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Гость

10:55:27 06-05-2023

А при чем тут Епархия? Уже вся территория народного парка принадлежит попью?

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Гость

15:33:05 06-05-2023

А надо было с кагором?

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Элен без ребят

20:37:19 06-05-2023

прошу знающих объяснить, каким боком к городскому парку относится Епархия и почему с ней согласовывают мороженое и, возможно, воду для горожан? заранее спасибо)

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