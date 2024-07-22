Мороженое любят все. Чем хороша франшиза "Пломбирия" и кто может на ней заработать?

Барнаулец, основавший франчайзинговую сеть, рассказал о преимуществах этого бизнеса

22 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K43ba

"Пломбирия" / Фото предоставлено компанией

Франшиза – для одних это хороший способ масштабировать бизнес. Для других – достаточно простая возможность начать свое дело. Но далеко не все даже крупные компании решаются создать франшизу. Барнаульский предприниматель Сергей Жигайлов сделал это, и уже около шести лет выстраивает франчайзинговую сеть "Пломбирия". В студии радиостанции Bussiness FM (Бизнес ФМ) Барнаул он рассказал, чем интересен его бизнес и кому мороженое подойдет в качестве франшизы.

– Местные алтайские франшизы – пока редкость. Сергей, как вы начали свой бизнес и почему решили создать франшизу, тем более на мороженом?

– Я открыл свою первую торговую точку "Мягкое мороженое" в 2012 году, на которой стоял сам продавцом. Идея заняться бизнесом на мороженом пришла, когда я, будучи безработным, гулял по городу. Это был жаркий августовский день, я увидел на тротуаре нарисованную рекламу с указателем на торговую точку с мороженым. И решил тоже сделать такую точку, ведь и сам очень люблю мороженое, часто покупаю.

Открыл только в декабре, в самые морозы – вот столько времени мне потребовалось на изучение вопроса и подготовку. Тогда это была конструкция из трех ламинатин с наклеенной надписью "Мягкое мороженое", вырезанной ножницами из самоклеящейся бумаги. Но у меня и мысли не было, что что-то может не получиться. Была железобетонная уверенность и полная поддержка от жены.

– Когда стали развивать франшизу?

– В 2018 году у меня уже было 15 торговых точек по городу, и стало трудновато управлять сетью. Наступило выгорание, тогда и пришла идея перейти на франшизу. Я удачно "упаковался" с помощью Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Как раз попал под программу создания франшизы, в рамках которой на Алтай приезжала команда "Франчайзинг интеллект". Это основоположники франчайзинга в России. Также фонд МСП помог с созданием сайта и продвижением в интернете.

– Сегодня "Пломбирия" это же не только про мягкое мороженое?

– Да, со временем мы прирастали новыми продуктами: кофе с собой, молочные коктейли, леденцы, лимонады, пончики. Сейчас осваиваем модный напиток из Азии – бабл ти.

Вводя новый продукт, я следую интуиции, ну и, конечно, слежу за рынком: что сейчас в тренде. При этом сохраняя старую добрую классику – мороженое и молочные коктейли.

– Как у вас обстоят сейчас дела с сырьем, где вы его берете и не испытываете ли трудности ввиду санкций?

– В самом начале всей этой ситуации были трудности. Но у нас надежный поставщик сырья для мягкого мороженого, это компания "Алтай Айс".

– Сергей, в чем особенность франшизы "Пломбирия"? Что ложится на ваши плечи при продаже, а что – на плечи франчайзи?

– Мы предоставляем торговую точку, готовую, под ключ. Берем на себя ее изготовление, подготовку персонала, закупку оборудования и даже запуск с торжественным открытием. То есть полностью весь процесс.

– Франчайзи ценят "Пломбирию" не только за это. Говорят, что у вас к каждой, даже проданной точке особое, трепетное отношение. То есть вы не продали и забыли, а всегда на связи и готовы прийти на помощь. Почему вы выбрали именно такую стратегию работы?

– Да, действительно, отношение с моей стороны максимально внимательное. Я и моя команда всегда на связи, при возникновении каких-либо вопросов оперативно решаем.

С одной стороны, я сам люблю это дело. Это мое. С другой – именно качественное сопровождение франшизы дает репутацию компании. В основном продажи нашей франшизы происходят по рекомендации.

– Одним из первых франчайзи "Пломбирии" стал ваш друг. А ведь говорят, что дружба дружбой, а деньги врозь. Не было ли страшно продавать франшизу другу и не рассорил ли вас бизнес?

– Нет, бизнес нас не рассорил. Александр Фирсов – мой друг с детства. Он заинтересовался возможностью открыть свой бизнес и обратился ко мне. Сейчас у него уже две точки. И у нас прекрасные отношения. Я уверен в этом бизнесе.

– Какие форматы торговых точек у вас есть?

– Их четыре: островок для торгового центра, уличный летний киоск, уличный круглогодичный павильон и фуд-трак автомобиль-мороженое. Под каждую локацию мы подбираем самый подходящий формат.

Мне нравится придумывать новые нестандартные варианты торговых точек, совершенствовать их внешний вид, совершенствовать подачу. Сейчас в разработке торговая точка на базе автобуса с максимальным наполнением ассортимента. Будет выглядеть очень футуристично.

– Франчайзинговая сеть "Пломбирия" насчитывает уже больше 20 торговых точек в Алтайском крае. Есть ли планы выйти за пределы региона?

– Конечно, хочется показать себя уже за пределами Алтайского края. Но и в регионе еще тоже очень много возможностей. Мы работаем в 10 районах, а у нас их более 50.

Сейчас мы активно заходим в районные центры. Перспективное направление: конкуренции мало, фастфуд если и есть, то часто очень простой. В сельской местности сегодня есть все условия, чтобы успешно запустить бизнес и уверенно занять эту нишу. Это быстро и выгодно.

– А сколько стоит такая франшиза?

– 1,2 млн рублей. Окупаемость хорошая. Хотите стать бизнесменом? Звоните, пишите, заходите на сайт "Пломбирии". Поможем на всех этапах.

"Пломбирия"

Телефон и Ватсап: +7 906 946-33-99

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ИП Жигайлов Сергей Александрович

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