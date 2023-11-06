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Морозы до -30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ноябре

Первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать

06 ноября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Морозы до -30 градусов Цельсия ожидаются в Алтайском крае к концу ноября. Как сообщают "Вести Алтай", первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать.

Согласно прогнозу синоптиков, в первой декаде ночная температура составит от -5 до -10 градусов. Во второй декаде температура в целом сохранится, однако местами возможны сильные колебания – от 0 до -20 градусов.

Днем в регионе ожидается до +5 градусов, однако в конце месяца сильно похолодает. Ночью ожидается до -25 градусов, местами в предгорьях до -30 градусов. Месячное количество осадков составит около нормы, а в первой половине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Гость

14:23:01 06-11-2023

Не страшно. Переживём !

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Смех

16:27:19 06-11-2023

Опять зима пришла нежданно негаданно, коммунальщики не готовы, гололёд на дорогах, песко-соляной смесью дороги не обрабатываются и они превращаются в гребенку. После грейдера асфальт снимут вместе со льдом. А весной опять все по кругу будем искать , кто виноват и что делать

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Гость

17:02:19 06-11-2023

Обувь хорошую покупать, а не в летних кроссах бегать. В апреле сильные ветра и весь этот песок полетит в лицо

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Светлана

17:17:43 06-11-2023

Валенки имею)))

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Николай.

20:44:52 06-11-2023

Всё нормально. Всегда так было, этим нас не напугать. Года 3 назад и -47 было... Сибирь... Это не гейропа...

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Гость

06:27:03 07-11-2023

Николай. (20:44:52 06-11-2023) Всё нормально. Всегда так было, этим нас не напугать. Года 3... Сидеть в болоте и квакать на цивилизацию-остроумно

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