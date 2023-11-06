Морозы до -30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ноябре

Первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать

06 ноября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Морозы до -30 градусов Цельсия ожидаются в Алтайском крае к концу ноября. Как сообщают "Вести Алтай", первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать.

Согласно прогнозу синоптиков, в первой декаде ночная температура составит от -5 до -10 градусов. Во второй декаде температура в целом сохранится, однако местами возможны сильные колебания – от 0 до -20 градусов.

Днем в регионе ожидается до +5 градусов, однако в конце месяца сильно похолодает. Ночью ожидается до -25 градусов, местами в предгорьях до -30 градусов. Месячное количество осадков составит около нормы, а в первой половине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.