Морозы до -30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ноябре
Первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать
06 ноября 2023, 12:25, ИА Амител
Морозы до -30 градусов Цельсия ожидаются в Алтайском крае к концу ноября. Как сообщают "Вести Алтай", первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать.
Согласно прогнозу синоптиков, в первой декаде ночная температура составит от -5 до -10 градусов. Во второй декаде температура в целом сохранится, однако местами возможны сильные колебания – от 0 до -20 градусов.
Днем в регионе ожидается до +5 градусов, однако в конце месяца сильно похолодает. Ночью ожидается до -25 градусов, местами в предгорьях до -30 градусов. Месячное количество осадков составит около нормы, а в первой половине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
14:23:01 06-11-2023
Не страшно. Переживём !
16:27:19 06-11-2023
Опять зима пришла нежданно негаданно, коммунальщики не готовы, гололёд на дорогах, песко-соляной смесью дороги не обрабатываются и они превращаются в гребенку. После грейдера асфальт снимут вместе со льдом. А весной опять все по кругу будем искать , кто виноват и что делать
17:02:19 06-11-2023
Обувь хорошую покупать, а не в летних кроссах бегать. В апреле сильные ветра и весь этот песок полетит в лицо
17:17:43 06-11-2023
Валенки имею)))
20:44:52 06-11-2023
Всё нормально. Всегда так было, этим нас не напугать. Года 3 назад и -47 было... Сибирь... Это не гейропа...
06:27:03 07-11-2023
Николай. (20:44:52 06-11-2023) Всё нормально. Всегда так было, этим нас не напугать. Года 3... Сидеть в болоте и квакать на цивилизацию-остроумно