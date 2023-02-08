Морозы до -30. Когда в Алтайский край придёт похолодание?

Ближайшие два дня в регионе ещё ожидаются осадки, но с приходом антициклона погода начнёт меняться

08 февраля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойная и умеренно морозная погода с небольшими осадками сохранится в Алтайском крае 8 и 9 февраля, но уже с пятницы в регионе начнётся существенное похолодание. Ночные температуры местами по краю понизятся до -30 градусов. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Ещё сегодня и завтра в крае ожидается снег, в предгорных и южных районах осадки будут более интенсивными. 8 и 9 февраля преобладающие температуры ночью составят от -17 до -25 градусов, днём будет от -12 до -17. А в период с 10 по 12 февраля на фоне антициклона в крае начнётся похолодание", – сообщила Наталия Кобякова.В период с пятницы по воскресенье существенных осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут -25...-30 градусов. Теплее будет лишь в южных районах, там ожидается от -18 до -23°С. Днём синоптики прогнозируют от -14 до -19°С, по югу – от -8 до -13 градусов.

В начале новой рабочей недели погода существенно не изменится.