Морозы спадают. О погоде в Алтайском крае на День защитника Отечества

В утренние часы местами изморозь

23 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет зимой / Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -13 до -15 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.