Синоптики предупредили о надвигающихся морозах до -34 градусов, но они ударят еще до Крещения

16 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Суровые сибирские морозы, которые, по народному поверью, обычно приходят накануне великого христианского праздника Крещения, Алтайский край в 2024 году обойдут стороной: будет холодно, но для января вполне терпимо.

В ночь на 19 января столбики термометров в регионе покажут около -25°С. Однако две предыдущие ночи будут значительно холоднее. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.