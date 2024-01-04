Мощи святителя Луки Крымского доставят в Алтайский край
Мощи привезут в Камень-на-Оби к Рождеству
04 января 2024, 12:05, ИА Амител
Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) прибудет в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби по благословению правящего архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония. Об этом сообщает издание "Каменские новости".
Ковчег с частицей мощей и их торжественная встреча состоится 6 января в 15:00. В дни пребывания мощей – с 6 по 21 января – в Богоявленском монастыре будет открыт храм с 10 утра до 18:30.
С 12:00 будут совершаться молебны Луке Крымскому, там можно будет подать записки о своих близких и помолиться.
А 19 января в 9 утра Божественную литургию возглавит правящий архиерей епископ Антоний.
Напомним, что Лука Крымский был врачом-хирургом и религиозным деятелем. Он был репрессирован и находился в ссылке 11 лет. Также священник был архиепископом Симферопольским и Крымским. В 2000 году Луку Крымского канонизировали как священноисповедника. Епископ умер в 1961 году.
12:17:14 04-01-2024
Он известен прежде всего как выдающийся врач. Не был бы таким, гнить ему по сталинским лагерям. А так по его учебнику до недавнего времени учились во всех медвузах СССР.
12:17:25 04-01-2024
что за средневековая дичь? оставьте прах в покое!
12:37:37 04-01-2024
Что творится, народ с ума сходит. Повалит целовать прах... Вторая заповедь гласит - "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь"
21:03:57 04-01-2024
привезут кусок трупа? правильно?
00:01:05 05-01-2024
Культ некромансеров...