Мощи привезут в Камень-на-Оби к Рождеству

04 января 2024, 12:05, ИА Амител

Лука Крымский / Фото: "Википедия"

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) прибудет в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби по благословению правящего архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония. Об этом сообщает издание "Каменские новости".

Ковчег с частицей мощей и их торжественная встреча состоится 6 января в 15:00. В дни пребывания мощей – с 6 по 21 января – в Богоявленском монастыре будет открыт храм с 10 утра до 18:30.

С 12:00 будут совершаться молебны Луке Крымскому, там можно будет подать записки о своих близких и помолиться.

А 19 января в 9 утра Божественную литургию возглавит правящий архиерей епископ Антоний.

Напомним, что Лука Крымский был врачом-хирургом и религиозным деятелем. Он был репрессирован и находился в ссылке 11 лет. Также священник был архиепископом Симферопольским и Крымским. В 2000 году Луку Крымского канонизировали как священноисповедника. Епископ умер в 1961 году.