По данным ученых, геомагнитные удары будут продолжаться не один день

29 июля 2024, 10:38, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Уже 29 июля на Землю может прийти очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В этот раз данные ученых весьма тревожные: буря может достичь большой мощности, а продлится она дольше суток.

Рассказываем, что известно о магнитной буре 29 июля 2024 года, какой мощности она достигнет, когда начнется и сколько продлится.

1 Правда ли, что 29 июля 2024 года Землю накроет магнитная буря? Вероятность очень высока. По прогнозу, она составляет 30%. Причем в понедельник буря лишь начнется: ожидается, что она продлится дольше суток.

2 Во сколько 29 июля 2024 года начнется магнитная буря? Судя по прогнозу, в течение дня магнитосфера будет оставаться спокойной. И лишь ближе к полуночи (по московскому времени) сила геомагнитных колебаний резко увеличится и перейдет в "красную" зону.

3 Как долго продлится магнитная буря, которая обрушится на Землю 29 июля? Ожидается, что магнитная буря, которая начнется 29 июля, будет бушевать на планете в течение всего дня 30 июля. Более того, даже 31 июля геомагнитные удары продолжатся. Все это время, судя по прогнозу, мощность геомагнитных колебаний будет оставаться в "красной" зоне.

4 Какой мощности может достичь магнитная буря, начавшаяся 29 июля 2024 года? Пик геомагнитной активности придется на 30 июля 2024 года. Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 35% – это очень высокий показатель. На пике мощность бури составит 7 баллов. По классификации ученых это уровень G3 – "сильная буря".

5 Когда закончится жесткая магнитная буря, начавшаяся 29 июля? Мощность геоударов начнет снижаться лишь после обеда 31 июля. Сначала колебания снизятся до "желтой" зоны, а успокоится магнитосфера только к 18:00 по московскому времени.