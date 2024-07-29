Мощная и затяжная. Что за магнитная буря обрушится на Землю 29 июля 2024 года?
По данным ученых, геомагнитные удары будут продолжаться не один день
29 июля 2024, 10:38, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Уже 29 июля на Землю может прийти очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В этот раз данные ученых весьма тревожные: буря может достичь большой мощности, а продлится она дольше суток.
Рассказываем, что известно о магнитной буре 29 июля 2024 года, какой мощности она достигнет, когда начнется и сколько продлится.
1
Правда ли, что 29 июля 2024 года Землю накроет магнитная буря?
Вероятность очень высока. По прогнозу, она составляет 30%.
Причем в понедельник буря лишь начнется: ожидается, что она продлится дольше суток.
2
Во сколько 29 июля 2024 года начнется магнитная буря?
Судя по прогнозу, в течение дня магнитосфера будет оставаться спокойной. И лишь ближе к полуночи (по московскому времени) сила геомагнитных колебаний резко увеличится и перейдет в "красную" зону.
3
Как долго продлится магнитная буря, которая обрушится на Землю 29 июля?
Ожидается, что магнитная буря, которая начнется 29 июля, будет бушевать на планете в течение всего дня 30 июля. Более того, даже 31 июля геомагнитные удары продолжатся. Все это время, судя по прогнозу, мощность геомагнитных колебаний будет оставаться в "красной" зоне.
4
Какой мощности может достичь магнитная буря, начавшаяся 29 июля 2024 года?
Пик геомагнитной активности придется на 30 июля 2024 года. Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 35% – это очень высокий показатель.
На пике мощность бури составит 7 баллов. По классификации ученых это уровень G3 – "сильная буря".
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Когда закончится жесткая магнитная буря, начавшаяся 29 июля?
Мощность геоударов начнет снижаться лишь после обеда 31 июля. Сначала колебания снизятся до "желтой" зоны, а успокоится магнитосфера только к 18:00 по московскому времени.
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Что делать во время магнитной бури, чтобы не чувствовать себя плохо?
Большинство ученых считает, что проблема магнитных бурь преувеличена. Более того, официально наукой до сих пор не доказано, что геоудары каким-то существенным образом влияют на человеческий организм.
Врачи же ограничиваются лишь общими советами, которые будут актуальны в любой ситуации. По их словам, следует хорошо высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пить достаточно воды и побольше двигаться. Другими словами, следует просто держать организм в тонусе. А еще не нужно лишний раз себя накручивать и уделять слишком большое внимание магнитным бурям. Тогда вы будете чувствовать себя нормально.
11:03:50 29-07-2024
Как страшно.....хватит пугать)))) От цен, которые растут и так тошно, а что будет осенью???
20:36:52 29-07-2024
А осенью картошка подойдет, апплы всякие, лепесины. Другой подножный корм.