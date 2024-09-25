Мощная магнитная буря началась на Земле
Она продлится до 27 сентября
25 сентября 2024, 14:32, ИА Амител
На Земле ожидается слабая магнитная буря, которая начнется 25 сентября. Об этом информирует сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Согласно данным, магнитная буря начнется в 15:00 и продлится до 18:00, достигая уровня G1. С 12:00 магнитосфера Земли уже находится в возбужденном состоянии.
Ожидается, что в период с 25 по 26 сентября, а также с 5 по 6 и 9 октября магнитосфера будет находиться в таком же состоянии. Кроме того, 11 и 12 октября ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
Однако специалисты предупреждают, что к Земле приближается более мощная буря, которая продлится до 27 сентября.
17:36:59 25-09-2024
О боже!?
21:05:19 25-09-2024
Заколебали. Вчера только читал, что магнитная обстановка будет спокойная до конца месяца, никаких бурь. Сейчас автор пишет, что будет буря. Какие бури на солнце прогнозируют, если не могут угадать погоду на Земле на следующие сутки.
03:24:17 26-09-2024
Vim (21:05:19 25-09-2024) Заколебали. Вчера только читал, что магнитная обстановка буд... Магнитная буря на солнце не прогнозируется. Как только в сторону Земли от Солнца полетел протуберанец, его видно. А через сутки он прилетит к Земле, после чего начинаются магнитные бури. Всё легко и просто.
00:03:34 26-09-2024
Задолбали эти бури ! Что вообще в природе происходит ? К чему всё это ?
13:16:29 26-09-2024
Лариса (00:03:34 26-09-2024) Задолбали эти бури ! Что вообще в природе происходит ? К че... Дурацкий год високосный
00:36:44 26-09-2024
Vim (21:05:19 25-09-2024) Заколебали. Вчера только читал, что магнитная обстановка буд... Гипертоникам это надо знать
04:20:43 26-09-2024
С утра весь день кружилась голова, да так, что приходилось хвататься за все, что попадалось под руку! Хорошо, что дома!
09:56:10 26-09-2024
Не ночь, а какой то кошмар, до утра крутилась с боку на бок, ни какие капли сонные не помогли. Надоели эти бури!
12:11:29 26-09-2024
"Бури, не бури, все едино..." Они ведь в этом тысячелетии начались, а всегда были, просто мы никогда об этом не знали. Теперь нам сообщают и мы начинаем "привязывать" их к своему состоянию. Просто стареем, господа!
00:29:06 27-09-2024
Ирина (12:11:29 26-09-2024) "Бури, не бури, все едино..." Они ведь в этом тысячелетии на... Это мы не стареем,нас просто хотят отвлечь от того,что происходит в стране.
Не дай Бог ядерные ракеты полетят,будут говорить,что солнце взорвалось.
Спаси,Сохрани и помилуй
18:59:29 27-09-2024
Ирина (12:11:29 26-09-2024) "Бури, не бури, все едино..." Они ведь в этом тысячелетии на... Просто предупреждают что вышки мощность прибавят кто не
спрятался мы не виноваты
12:30:54 26-09-2024
С утра сахар подскочил до 13... О магнитной буре незнала, но почувствовала
12:54:35 26-09-2024
Марина М. (12:30:54 26-09-2024) С утра сахар подскочил до 13... О магнитной буре незнала, но... самогон варите?
19:08:16 26-09-2024
Мусик (12:54:35 26-09-2024) самогон варите?... а че он помогает
19:21:53 26-09-2024
Вера (19:08:16 26-09-2024) а че он помогает ... еще как. только не варка, а употребление. под пельмешки или там солонинку разную. пару-тройку стопок и спишь без задних ног:)
12:37:36 26-09-2024
Просто раньше небыло столько много озоновых дыр .
13:35:43 26-09-2024
Клавдия (12:37:36 26-09-2024) Просто раньше небыло столько много озоновых дыр . ... Клава, ученые выяснили что озоновые дырки не влияют, как пугали раньше.
18:10:09 26-09-2024
Ирина (04:20:43 26-09-2024) С утра весь день кружилась голова, да так, что приходилось х... И у меня аналогично
20:59:03 26-09-2024
Тоже самое и у меня, не поняла что происходит, а вот только узнала, что магнитная буря 🤨
22:59:36 26-09-2024
Гость (00:36:44 26-09-2024) Гипертоникам это надо знать... Гипотоникам тоже. Я сегодня ни с того ни с сего невозможно в сон клонит средь бела дня. Хотя утром была более чем бодрая.
23:14:03 26-09-2024
У меня давление повысилось!!!
00:29:19 27-09-2024
Если реально до 27 сентября то все равно ведь всего лишь один день
02:05:21 29-09-2024
Да.