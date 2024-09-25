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Мощная магнитная буря началась на Земле

Она продлится до 27 сентября

25 сентября 2024, 14:32, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760548
Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760548

На Земле ожидается слабая магнитная буря, которая начнется 25 сентября. Об этом информирует сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно данным, магнитная буря начнется в 15:00 и продлится до 18:00, достигая уровня G1. С 12:00 магнитосфера Земли уже находится в возбужденном состоянии.

Ожидается, что в период с 25 по 26 сентября, а также с 5 по 6 и 9 октября магнитосфера будет находиться в таком же состоянии. Кроме того, 11 и 12 октября ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Однако специалисты предупреждают, что к Земле приближается более мощная буря, которая продлится до 27 сентября.

магнитные бури

Комментарии 23

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Гость

17:36:59 25-09-2024

О боже!?

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Vim

21:05:19 25-09-2024

Заколебали. Вчера только читал, что магнитная обстановка будет спокойная до конца месяца, никаких бурь. Сейчас автор пишет, что будет буря. Какие бури на солнце прогнозируют, если не могут угадать погоду на Земле на следующие сутки.

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Патрик

03:24:17 26-09-2024

Vim (21:05:19 25-09-2024) Заколебали. Вчера только читал, что магнитная обстановка буд... Магнитная буря на солнце не прогнозируется. Как только в сторону Земли от Солнца полетел протуберанец, его видно. А через сутки он прилетит к Земле, после чего начинаются магнитные бури. Всё легко и просто.

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Лариса

00:03:34 26-09-2024

Задолбали эти бури ! Что вообще в природе происходит ? К чему всё это ?

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Гость

13:16:29 26-09-2024

Лариса (00:03:34 26-09-2024) Задолбали эти бури ! Что вообще в природе происходит ? К че... Дурацкий год високосный

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Гость

00:36:44 26-09-2024

Vim (21:05:19 25-09-2024) Заколебали. Вчера только читал, что магнитная обстановка буд... Гипертоникам это надо знать

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Ирина

04:20:43 26-09-2024

С утра весь день кружилась голова, да так, что приходилось хвататься за все, что попадалось под руку! Хорошо, что дома!

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Ольгуша

09:56:10 26-09-2024

Не ночь, а какой то кошмар, до утра крутилась с боку на бок, ни какие капли сонные не помогли. Надоели эти бури!

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Ирина

12:11:29 26-09-2024

"Бури, не бури, все едино..." Они ведь в этом тысячелетии начались, а всегда были, просто мы никогда об этом не знали. Теперь нам сообщают и мы начинаем "привязывать" их к своему состоянию. Просто стареем, господа!

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Гость

00:29:06 27-09-2024

Ирина (12:11:29 26-09-2024) "Бури, не бури, все едино..." Они ведь в этом тысячелетии на... Это мы не стареем,нас просто хотят отвлечь от того,что происходит в стране.
Не дай Бог ядерные ракеты полетят,будут говорить,что солнце взорвалось.
Спаси,Сохрани и помилуй

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Гость

18:59:29 27-09-2024

Ирина (12:11:29 26-09-2024) "Бури, не бури, все едино..." Они ведь в этом тысячелетии на... Просто предупреждают что вышки мощность прибавят кто не

спрятался мы не виноваты

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Марина М.

12:30:54 26-09-2024

С утра сахар подскочил до 13... О магнитной буре незнала, но почувствовала

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Мусик

12:54:35 26-09-2024

Марина М. (12:30:54 26-09-2024) С утра сахар подскочил до 13... О магнитной буре незнала, но... самогон варите?

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Вера

19:08:16 26-09-2024

Мусик (12:54:35 26-09-2024) самогон варите?... а че он помогает

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Гость

19:21:53 26-09-2024

Вера (19:08:16 26-09-2024) а че он помогает ... еще как. только не варка, а употребление. под пельмешки или там солонинку разную. пару-тройку стопок и спишь без задних ног:)

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Клавдия

12:37:36 26-09-2024

Просто раньше небыло столько много озоновых дыр .

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Гость

13:35:43 26-09-2024

Клавдия (12:37:36 26-09-2024) Просто раньше небыло столько много озоновых дыр . ... Клава, ученые выяснили что озоновые дырки не влияют, как пугали раньше.

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Анна

18:10:09 26-09-2024

Ирина (04:20:43 26-09-2024) С утра весь день кружилась голова, да так, что приходилось х... И у меня аналогично

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Вера

20:59:03 26-09-2024

Тоже самое и у меня, не поняла что происходит, а вот только узнала, что магнитная буря 🤨

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Гость

22:59:36 26-09-2024

Гость (00:36:44 26-09-2024) Гипертоникам это надо знать... Гипотоникам тоже. Я сегодня ни с того ни с сего невозможно в сон клонит средь бела дня. Хотя утром была более чем бодрая.

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Игорь

23:14:03 26-09-2024

У меня давление повысилось!!!

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Огурчик

00:29:19 27-09-2024

Если реально до 27 сентября то все равно ведь всего лишь один день

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Буря

02:05:21 29-09-2024

Да.

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