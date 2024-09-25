Мощная магнитная буря началась на Земле

Она продлится до 27 сентября

25 сентября 2024, 14:32, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760548

На Земле ожидается слабая магнитная буря, которая начнется 25 сентября. Об этом информирует сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно данным, магнитная буря начнется в 15:00 и продлится до 18:00, достигая уровня G1. С 12:00 магнитосфера Земли уже находится в возбужденном состоянии.

Ожидается, что в период с 25 по 26 сентября, а также с 5 по 6 и 9 октября магнитосфера будет находиться в таком же состоянии. Кроме того, 11 и 12 октября ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Однако специалисты предупреждают, что к Земле приближается более мощная буря, которая продлится до 27 сентября.