Если выбросы плазмы будут большими, то в новогоднюю ночь россияне смогут наблюдать северное сияние

31 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765

В новогоднюю ночь на Земле может произойти сильная магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно прогнозу, с 06:00 до 09:00 (по московскому времени) 31 декабря может начаться слабая магнитная буря. К полудню геомагнитные колебания достигнут значения G3, что равняется почти семибалльной мощности бури. Ближе к вечеру возмущения ослабнут, а к 09:00 (по московскому времени) 1 января 2025 года магнитосфера Земли успокоится.

"В целом картина для прогноза очень сложная. В межпланетном пространстве сейчас движется не менее четырех выбросов массы от серии вспышек, которые частично влияют друг на друга. Точные финальные траектории в такой ситуации предугадать очень сложно", – отметили в лаборатории.

В то же время по-настоящему сильного взрыва при текущей солнечной активности пока не было.

Также ученые высказались о возможных полярных сияниях из-за вспышек на Солнце. По их словам, чем позже плазма достигнет Земли, тем выше шансы возникновения полярного овала над европейской частью России.