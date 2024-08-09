Мощная магнитная буря накроет Землю 9 августа

Возмущения магнитосферы могут начаться уже днем

09 августа 2024, 13:02, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775637

Вечером 9 августа и в ночь на 10 число в России ожидаются магнитные бури средней силы — класса G1 и G2 соответственно.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнётся после 18:00 по московскому времени 9 августа. В этот период ожидается слабая буря класса G1. Однако ближе к полуночи сила бури увеличится до уровня G2 — это уже средний уровень опасности.

Стоит отметить, что днём 9 числа также возможны магнитные возмущения.

В июле в России наблюдалась затяжная магнитная буря, которая продолжалась пять дней.