Мощная магнитная буря накроет Землю 9 августа
Возмущения магнитосферы могут начаться уже днем
09 августа 2024, 13:02, ИА Амител
Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775637
Вечером 9 августа и в ночь на 10 число в России ожидаются магнитные бури средней силы — класса G1 и G2 соответственно.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнётся после 18:00 по московскому времени 9 августа. В этот период ожидается слабая буря класса G1. Однако ближе к полуночи сила бури увеличится до уровня G2 — это уже средний уровень опасности.
Стоит отметить, что днём 9 числа также возможны магнитные возмущения.
В июле в России наблюдалась затяжная магнитная буря, которая продолжалась пять дней.
13:04:04 09-08-2024
фотка - огонь!!!
13:11:33 09-08-2024
Походу уже накрыла!
Или эта, как его, дождь накрыл дай бог, а ещё сверху магнитная...!? Вообще круть!?