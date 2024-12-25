Мощная магнитная буря накроет Землю сегодня, 25 декабря

Продолжительность колебаний магнитосферы составит от 8 до 10 часов

25 декабря 2024, 16:32, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

25 декабря на Земле ожидается сильная магнитная буря. Причиной станет вспышка на Солнце, произошедшая 24 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что по интенсивности вспышка была близка к границе максимального класса. Ее последствия могут достичь Земли уже во второй половине дня, а предварительная продолжительность магнитной бури оценивается в восемь-десять часов. В северных широтах не исключено полярное сияние.

Леус также обратил внимание, что в последние 15 дней вспышек класса X на Солнце не происходило. При этом зарегистрированная вчера вспышка может свидетельствовать, что период спокойствия светила закончился.