Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 30 июля

В пике геоудары достигнут уровня G3

30 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Магнитная буря / Фото: unsplash.com

На Земле 30 июля началась магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В течение дня мощность геоударов будет постепенно расти с уровня G1 и к вечеру достигнет G3, что соответствует сильной буре.

31-го числа буря продолжится в районе отметок G1-G2. Затем около шести часов вечера по алтайскому времени магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а около девяти часов – в спокойное.

Скриншот с сайта xras.ru

Также непродолжительная магнитная буря ожидается днем 1 августа. После этого ближайшая буря прогнозируется на 25-е число.