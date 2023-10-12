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Мощная магнитная буря ударит по Земле в ближайшие дни

К концу месяца мощность солнечных колебаний может достигнуть шести баллов

12 октября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

15 октября по Земле ударит мощная магнитная буря. Об этом сообщает "МК-Спорт".

К концу недели по шкале K-index интенсивность магнитных колебаний составит четыре балла. На этом уровне волны продержатся несколько дней.

Отмечается, что активность Солнца продлится весь октябрь, а к концу месяца интенсивность колебаний может возрасти до шести баллов по шкале K-index.

Метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогания, проблемы с давлением, головную боль и ряд других неприятных симптомов. 

магнитные бури Здоровье

Комментарии 2

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Гость

11:48:05 12-10-2023

да не зомбируйте народ!

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Гость

00:01:40 13-10-2023

Гость (11:48:05 12-10-2023) да не зомбируйте народ! ... Слышь ты, если не знаешь ничего. То молчи и наслаждайся своей головой

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