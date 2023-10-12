К концу месяца мощность солнечных колебаний может достигнуть шести баллов

12 октября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

15 октября по Земле ударит мощная магнитная буря. Об этом сообщает "МК-Спорт".

К концу недели по шкале K-index интенсивность магнитных колебаний составит четыре балла. На этом уровне волны продержатся несколько дней.

Отмечается, что активность Солнца продлится весь октябрь, а к концу месяца интенсивность колебаний может возрасти до шести баллов по шкале K-index.

Метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогания, проблемы с давлением, головную боль и ряд других неприятных симптомов.