Мощная магнитная буря ударит по Земле в ближайшие дни
К концу месяца мощность солнечных колебаний может достигнуть шести баллов
12 октября 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
15 октября по Земле ударит мощная магнитная буря. Об этом сообщает "МК-Спорт".
К концу недели по шкале K-index интенсивность магнитных колебаний составит четыре балла. На этом уровне волны продержатся несколько дней.
Отмечается, что активность Солнца продлится весь октябрь, а к концу месяца интенсивность колебаний может возрасти до шести баллов по шкале K-index.
Метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогания, проблемы с давлением, головную боль и ряд других неприятных симптомов.
11:48:05 12-10-2023
да не зомбируйте народ!
00:01:40 13-10-2023
Гость (11:48:05 12-10-2023) да не зомбируйте народ! ... Слышь ты, если не знаешь ничего. То молчи и наслаждайся своей головой