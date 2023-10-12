НОВОСТИПогода в Барнауле

Мощная волна из Средней Азии. В Алтайский край вновь придет жара до +20°С

После похолодания в Алтайский край вернется солнечная и жаркая для октября погода

12 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 12 октября в Алтайском крае синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Дожди сохранятся в регионе по субботу включительно, а днем будет от +3 до +13°С. В воскресенье ожидается спокойная и преимущественно без осадков погода, но будет не выше +13°С. Однако начиная с 17-го числа в регионе начнется мощное потепление. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"С середины следующей рабочей неделе волна тепла из районов Средней Азии принесет в Алтайский край не только теплую и сухую погоду, но и повышение температур. В период с 17 по 21 октября днем воздух будет прогреваться до +16...+21 градуса", – рассказала синоптик.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

09:33:23 12-10-2023

Смотрю Гисметео. Там нет никаких +20

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Гость

10:02:49 12-10-2023

Гость (09:33:23 12-10-2023) Смотрю Гисметео. Там нет никаких +20 ... Вечная загадка, где они берут прогнозы. Почитаешь новости, идешь смотреть на РП5 - нет такого. На гисметео - нет такого) И даже на яндексе нет)

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Юрий

15:07:46 12-10-2023

Эти синоптики они только зря деньги получают,гнать их в шею надо.за окном дождь они говорят солнечный день или наоборот.дармоеды

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Ёлка

18:30:56 12-10-2023

И куда вы смотрите? На Гисметео указано потепление до +17 с 17.10 по 21.10. Да, не +20...ну так в статье и не написано, что в Барнауле столько будет . Вот лишь бы всё обхаять.

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Светлана

23:39:07 12-10-2023

Ура, сгоняю на дачу!))) Что-нибудь под зиму посею (цветочки)

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