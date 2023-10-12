Мощная волна из Средней Азии. В Алтайский край вновь придет жара до +20°С
После похолодания в Алтайский край вернется солнечная и жаркая для октября погода
12 октября 2023, 07:01, ИА Амител
С 12 октября в Алтайском крае синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Дожди сохранятся в регионе по субботу включительно, а днем будет от +3 до +13°С. В воскресенье ожидается спокойная и преимущественно без осадков погода, но будет не выше +13°С. Однако начиная с 17-го числа в регионе начнется мощное потепление. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
"С середины следующей рабочей неделе волна тепла из районов Средней Азии принесет в Алтайский край не только теплую и сухую погоду, но и повышение температур. В период с 17 по 21 октября днем воздух будет прогреваться до +16...+21 градуса", – рассказала синоптик.
09:33:23 12-10-2023
Смотрю Гисметео. Там нет никаких +20
10:02:49 12-10-2023
Гость (09:33:23 12-10-2023) Смотрю Гисметео. Там нет никаких +20 ... Вечная загадка, где они берут прогнозы. Почитаешь новости, идешь смотреть на РП5 - нет такого. На гисметео - нет такого) И даже на яндексе нет)
15:07:46 12-10-2023
Эти синоптики они только зря деньги получают,гнать их в шею надо.за окном дождь они говорят солнечный день или наоборот.дармоеды
18:30:56 12-10-2023
И куда вы смотрите? На Гисметео указано потепление до +17 с 17.10 по 21.10. Да, не +20...ну так в статье и не написано, что в Барнауле столько будет . Вот лишь бы всё обхаять.
23:39:07 12-10-2023
Ура, сгоняю на дачу!))) Что-нибудь под зиму посею (цветочки)