Мощное землетрясение произошло у берегов США

Метеорологи сначала объявили угрозу цунами, но после отменили

06 декабря 2024, 03:02, ИА Амител

Сан-Франциско / Фото: unsplash.com

Мощное землетрясение произошло у берегов американской Калифорнии. Как сообщает РИА Новости, конечная магнитуда, уточненная сейсмологами, составила 7,0.

По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 99 километрах от города Ферндейл, на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине 10 километров. Нацуправление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило об опасности возникновения цунами, однако позднее отменило.

По оценкам метеорологов, волна должна была достигнуть города Сан-Франциско. CNN заявлял, что под угрозой в штатах Калифорния и Орегон находятся почти 5 млн человек.