Рассказываем, на что обратить внимание при выборе

01 августа 2023, 17:14, ИА Амител LjN8KA28r

Электросамокат / Фото: freepik.com

Электросамокаты набирают популярность, особенно среди жителей больших городов. Их используют как транспорт для катания в парке или чтобы каждый день добираться до работы. Запросы разные, а цель одна: нужно выбрать подходящую для себя модель. Рассказываем, как это сделать. А пока можно рассмотреть электросамокаты в "Автовеломото" (здесь каждый сможет найти вариант по вкусу).

Мощный и тяжелый или легкий, но "послабее"?

Мощные самокаты с длительным запасом автономного хода (от 25 км) стоят дороже и имеют внушительные габариты. Их вес 15-20 кг. Идеально подходят тем, кто совершает регулярные и длительные поездки. Как правило, их выбирают мужчины.

Легкие и компактные модели весят около 10 кг, чаще их приобретают для детей и девушек. Небольшой электросамокат легче эксплуатировать в городе, его можно легко поместить в багажник. Минус – небольшой запас хода.

Рекомендации:

детям, подросткам и взрослым до 80 кг, которые планируют нечастые поездки, достаточно мощности до 250 Вт;

взрослым, которые будут ездить не только в городе, – 250-350 Вт;

профи и тем, кто весит более 80 кг, – 350 Вт.

Что еще учесть при выборе?

Есть еще несколько важных критериев, которые помогут подобрать идеальную модель. Это:

Тип колес. Варианта два – литье и пневматика. Первые не "боятся" ничего, но имеют жесткий ход и не держат баланс на мокром покрытии. Пневматические колеса имеют отличную амортизацию, но их проще проколоть. Диаметр колес. Семь дюймов подойдет для детей и катания по идеально ровным поверхностям, восемь – для компактных взрослых моделей, свыше восьми дюймов – во всех остальных случаях (большой вес водителя, езда по разным покрытиям). Управление. В современных и дорогих моделях установлен полноценный бортовой компьютер. Тип торможения. Он может быть ручным, ножным и электронным. Идеальным считают комбинированный вариант (ручной + электронный). Скорость. У большинства моделей показатель не превышает 25 км/ч. Специалисты не рекомендуют искать более скоростную модель, поскольку это сильно снижает безопасность передвижения.

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