Мощный пожар произошел в барнаульском гаражном кооперативе

Спасателям пришлось работать в условиях почти нулевой видимости

07 февраля 2024, 15:21, ИА Амител

Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray

Пожар произошел в гаражном кооперативе на Солнечной Поляне в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Спасателям пришлось работать в условиях почти нулевой видимости, но, несмотря на это, возгорание удалось быстро ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет, 12 человек смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

"Причина случившегося устанавливается, предварительно известно, что к возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования", – сказано в сообщении.

В региональном МЧС добавили, что пожары в кооперативных гаражах очень опасны, потому что рядом много других зданий.