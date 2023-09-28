МЧС Узбекистана: на складе в Ташкенте произошел сильный взрыв, начался пожар

28 сентября 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрыв прогремел ночью 28 сентября недалеко от таможенного склада ташкентского аэропорта. После это начался пожар. В результате ЧП пострадали люди, сейчас раненых доставляют в больницы. Рассказываем все, что известно об этом прошествии на данный момент.

Что случилось в Ташкенте?

По информации МЧС, взрыв на складе компании "Интер Логистика" произошел около трех часов ночи по местному времени из-за удара молнии. По сообщениям очевидцев, взрыв был такой силы, что его ощутили на расстоянии 30 километров от эпицентра. Ударной волной в зданиях выбило окна, повреждения получили двери.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что на складе хранились электромобили и аккумуляторы. После взрыва возник сильный пожар. Сейчас огонь перебрасывается на другие здания. На месте работают 16 пожарных бригад.

Ранее в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате крушения самолета, однако в МЧС Республики Узбекистан эту информацию опровергли.

А есть ли пострадавшие?

Пострадавшие есть, подтвердил в Telegram-канале Минздрав Узбекистана. Однако их количество на данный момент неизвестно. Всех раненых доставляют в больницы, в том числе в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Пока среди них нет пациентов с тяжелыми травмами.

В соцсетях сообщается, что люди получили ранения от осколков. Врачи оказывают помощь жителям домов, расположенных неподалеку от складов, сообщает РБК.