Мощный взрыв произошел на складе в Ташкенте
В результате случившегося есть пострадавшие
28 сентября 2023, 08:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На большом складе в Ташкенте произошел взрыв. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.
Взрыв прозвучал на территории массива "Строитель" Сергелийского района. В соцсетях появились версии о том, что произошла авиакатастрофа, однако в МЧС эту информацию опровергли.
Сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие, при этом в Минздраве отметили, что никто из них не получил серьезных травм.
Точное число раненых пока неизвестно.
08:16:16 28-09-2023
Тоже покурили, местные матросы ?