Мощный взрыв произошел на складе в Ташкенте

В результате случившегося есть пострадавшие

28 сентября 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На большом складе в Ташкенте произошел взрыв. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.



Взрыв прозвучал на территории массива "Строитель" Сергелийского района. В соцсетях появились версии о том, что произошла авиакатастрофа, однако в МЧС эту информацию опровергли.

Сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие, при этом в Минздраве отметили, что никто из них не получил серьезных травм.

Точное число раненых пока неизвестно.