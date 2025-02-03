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Мощный взрыв произошел в московском ЖК "Алые паруса". Есть погибшие

По факту произошедшего возбудили уголовное дело

03 февраля 2025, 14:42, ИА Амител

Кадры с места взрыва в московском ЖК "Алые паруса" / Фото: скриншот из видео Baza
Кадры с места взрыва в московском ЖК "Алые паруса" / Фото: скриншот из видео Baza

На северо-западе Москвы в ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

"В холле первого этажа ЖК "Алые паруса" произошел хлопок. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не последовало", – заявил собеседник агентства.

Известно, что один человек погиб, четверо пострадали.

Оперативные службы сообщили, что обрушений на месте происшествия не будет.

По данным Baza, предположительно, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство. Где оно было заложено, пока неизвестно.

Источник "112" сообщает, что взрыв в "Алых парусах" случился, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. По информации инсайдера, консьерж ранее видел этого человека в доме и несколько раз – по телевизору.

"Покушение – одна из версий произошедшего", – пишет "112".

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве. Он лично будет координировать работу следственной группы.

Возбуждено уголовное дело по факту ЧП. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами.

Москва Происшествия Взрыв

Комментарии 3

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Гость

14:52:13 03-02-2025

На кого покушение?

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Гость

15:20:35 03-02-2025

Гость (14:52:13 03-02-2025) На кого покушение?... Армен Саркисян

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Гость

15:01:42 03-02-2025

90е вернулись! Наступают лихие времена.

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