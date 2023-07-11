Мошенница похитила 3,5 тысячи рублей у молодого курьера из Бийска хитрым способом

Молодой человек перевел женщине сдачу до того, как она получила и оплатила заказ

11 июля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске 18-летний курьер ресторана быстрого питания стал жертвой аферистов.

В заведение поступил заказ, в котором было указано, что клиент планирует рассчитаться крупной купюрой и сотруднику потребуется сдача с 5 тысяч рублей.

Молодой человек получил в кассе нужную сумму и отправился на адрес. Когда он стоял у подъезда, заказчица перезвонила и попросила перевести 3,5 тысячи рублей сдачи на банковский счет, пообещав за это отблагодарить.

В итоге курьер все так и сделал, но отдать заказ и получить за него деньги уже не получилось. Пострадавший обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.