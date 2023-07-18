Мошенник не смог похитить 900 тысяч рублей у алтайской пенсионерки

Полицейские возбудили уголовное дело

18 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

72-летняя жительница Славгорода заявила в полицию о попытке похищения денег по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

Как сообщили в ГУ МВД Алтайского края, женщине позвонил некий адвокат, рассказавший, что ее дочь оказалась виновницей ДТП, в котором сильно пострадала другая девушка. И родители потерпевшей якобы согласны забрать заявление из полиции, если получат 900 тысяч рублей.

Пенсионерка, в свою очередь, связалась с дочерью, и та опровергла слова афериста. Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество в крупном размере.