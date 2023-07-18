Мошенник не смог похитить 900 тысяч рублей у алтайской пенсионерки
Полицейские возбудили уголовное дело
18 июля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
72-летняя жительница Славгорода заявила в полицию о попытке похищения денег по схеме "ваш родственник попал в ДТП".
Как сообщили в ГУ МВД Алтайского края, женщине позвонил некий адвокат, рассказавший, что ее дочь оказалась виновницей ДТП, в котором сильно пострадала другая девушка. И родители потерпевшей якобы согласны забрать заявление из полиции, если получат 900 тысяч рублей.
Пенсионерка, в свою очередь, связалась с дочерью, и та опровергла слова афериста. Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество в крупном размере.
13:13:56 18-07-2023
"Возбуждено уголовное дело" - сколько раз уже это пишут, а результаты хоть есть?
13:48:31 18-07-2023
Мошенник мошеннику рознь. Вчера одна бабушка на улице рассказывала, что ей в 4 часа утра позвонил неизвестный, представился ее сыном и проблеял про ДТП. А у бабушки сына нет, дочь и машины у них тоже нет. Вот и послала звонившего лесом.)))))))