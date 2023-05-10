Мошенник с приятным голосом похитил 350 тысяч рублей у алтайской пенсионерки

Женщина осталась в долгах

10 мая 2023, 11:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

61-летняя пенсионерка из села Стан-Бехтемир Бийского района стала жертвой мошенника и лишилась крупной суммы денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Началось всё с того, что сельчанке позвонили с неизвестного номера.

"Приятный мужской голос сообщил женщине, что представляет крупный банк и желает всего лишь перепроверить информацию. Якобы от её имени в отделение поступило заявление на смену контактного номера, привязанного к карте, и оформление кредита на крупную сумму", – рассказали в ведомстве.

Сельчанка сказала, что ничего подобного не делала. Тогда мужчина поинтересовался, установлена ли на её смартфоне защита персональных данных от мошеннических атак.

Для проверки незнакомец попросил скачать приложение и затем следовать по инструкции.

"Сельчанка делала шаг за шагом, как говорил неизвестный. В итоге с её счета списалось почти 350 тысяч рублей. Это не только личные накопления, но и кредитные средства", – пояснили в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.