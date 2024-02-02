Мошенник украл почти 300 тысяч рублей у алтайской пенсионерки

Незнакомец представился сотрудником банка и заявил о необходимости обновить договор

02 февраля 2024, 13:37, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

Мошенник похитил крупную сумму денег у жительницы Смоленского района Алтайского края, сообщили в региональном МВД.

Злоумышленник действовал по уже классической схеме: позвонил пенсионерке, представился сотрудником банка и заявил о необходимости переоформить банковский договор, для чего ему нужно было продиктовать реквизиты карты.

Сельчанка не заподозрила неладного и сказала то, о чем ее попросил незнакомец. Позднее с ее счета списали 282 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.