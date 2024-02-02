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Мошенник украл почти 300 тысяч рублей у алтайской пенсионерки

Незнакомец представился сотрудником банка и заявил о необходимости обновить договор

02 февраля 2024, 13:37, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com
Банковские карты / Фото: unsplash.com

Мошенник похитил крупную сумму денег у жительницы Смоленского района Алтайского края, сообщили в региональном МВД.

Злоумышленник действовал по уже классической схеме: позвонил пенсионерке, представился сотрудником банка и заявил о необходимости переоформить банковский договор, для чего ему нужно было продиктовать реквизиты карты.

Сельчанка не заподозрила неладного и сказала то, о чем ее попросил незнакомец. Позднее с ее счета списали 282 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 4

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dok_CФ

19:15:30 02-02-2024

Мораторий надо отменять..

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Гость

16:41:25 03-02-2024

dok_CФ (19:15:30 02-02-2024) Мораторий надо отменять.. ... Так это ж на тягчайшие. Против такого не поможет. Да и не факт, что резиденты действовали.

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Сергей

16:28:24 03-02-2024

Жулики - это социально близкие для них только условные сроки

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Леша

21:54:38 06-02-2024

а у комерса слабо умыкнуть или сыкотно? яичек нет? только у пенсов и может чертила.

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