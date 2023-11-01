Мошенник запутал жителя Алтая финансовыми терминами и похитил 3 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

01 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники похитили у жителя Поспелихинского района Алтайского края более 3 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Со слов 57-летнего пострадавшего, ему позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что на его имя пытаются оформить кредит. Запутав собеседника финансовыми терминами, незнакомец добился того, чтобы сельчанин взял заем у банка, а потом перевел всю сумму на указанные по телефону счета.

"В результате более 3 млн рублей оказались в руках мошенников. Возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители призывают жителей региона не доверять незнакомцам и не переводить им деньги, кем бы они ни представлялись.