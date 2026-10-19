Мошенники блокируют iPhone россиян под видом установки ChatGPT

За восстановление доступа мастера в сервисных центрах запрашивают до половины стоимости телефона

19 октября 2026, 14:31, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Российские владельцы iPhone столкнулись с новой мошеннической схемой, в которой приманкой стала установка ChatGPT. Аферисты обещают за несколько тысяч рублей помочь обойти ограничения и получить доступ к нейросети, однако вместо этого добиваются блокировки смартфона. После потери доступа к устройству с жертвы требуют 10 тысяч рублей за его разблокировку, сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленники привлекают клиентов через активно рекламируемые каналы, предлагающие помощь с установкой приложения. Пользователям объясняют, что для получения ChatGPT необходимо выйти из собственной учетной записи Apple и авторизоваться с предоставленными данными.

После входа в чужой Apple ID мошенники получают возможность заблокировать устройство. Телефон перестает работать, а вскоре с его владельцем связывается вымогатель, предлагающий вернуть доступ за деньги.

Чтобы заставить человека заплатить, аферисты уверяют, что обычный сброс настроек и перепрошивка смартфона не помогут. Кроме того, они пытаются запугать пострадавших заявлениями о слежке. В частности, один из мошенников угрожал владельцу устройства словами: "Я вижу твою геолокацию". При этом неизвестно, могут ли злоумышленники действительно отслеживать местоположение конкретных жертв.

Одной из пострадавших стала девушка по имени Виктория. Она отказалась переводить вымогателям деньги и вместо этого направила в службу поддержки Apple доказательства произошедшего. Однако уже почти неделю ожидает ответа и пока не смогла решить проблему.

В публикации также упоминаются другие случаи, когда обращение в Apple не принесло желаемого результата. Некоторые владельцы заблокированных смартфонов попытались получить помощь в сервисных центрах, но столкнулись с высокими расценками: за восстановление доступа мастера запрашивали до половины стоимости телефона.