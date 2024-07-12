Мошенники из Тюмени попались алтайским полицейским за взлом аккаунтов на "Госуслугах"

Они удаленно оформляли от лица потерпевших заявки в банки и переводили похищенные деньги себе на счета

12 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Человек за ноутбуками / Фото: unsplash.com

Полицейские Алтайского края пресекли деятельность злоумышленников, которые неправомерно получали доступ к учетным записям жителей региона на "Госуслугах", сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Установили, что людей обманывали двое жителей Тюмени с декабря 2023 года по июль 2024-го. Они удаленно оформляли от лица потерпевших заявки в банки и переводили похищенные деньги себе на счета.

У следствия есть доказательства их причастности к совершению как минимум трех преступлений по ст. 272 УК РФ. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются для установления других соучастников и правонарушений.