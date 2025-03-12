Мошенники начали обманывать россиян с помощью кредитного самозапрета
Аферисты звонят потенциальным жертвам от имени представителей "Госуслуг" и уверяют в неправильности его установки
12 марта 2025, 13:55, ИА Амител
Недавно заработавшим самозапретом на кредиты начали активно пользоваться аферисты. Об этом сообщают "Известия".
Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников "Госуслуг" и уверяют, что запрет установлен неверно. Затем предлагают якобы для исправления ситуации перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт "Госуслуг".
"Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий "Госуслуги", вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам", – рассказали в Ассоциации развития финграмотности.
Получив доступ к аккаунту, злоумышленники с помощью "Госуслуг" могут авторизоваться в приложении банка, а затем получить доступ к счетам жертвы.
Помимо этого, по фишинговой ссылке на телефон можно скачать вирус. Вредоносная программа способна читать СМС-сообщения, в том числе коды для входа на "Госуслуги" или в онлайн-банк.
14:15:51 12-03-2025
Ииии? Кто мошенники?
14:37:53 12-03-2025
Гость (14:15:51 12-03-2025) Ииии? Кто мошенники?... ГосУслуги!