Мошенники начали обманывать россиян с помощью кредитного самозапрета

Аферисты звонят потенциальным жертвам от имени представителей "Госуслуг" и уверяют в неправильности его установки

12 марта 2025, 13:55, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Недавно заработавшим самозапретом на кредиты начали активно пользоваться аферисты. Об этом сообщают "Известия".

Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников "Госуслуг" и уверяют, что запрет установлен неверно. Затем предлагают якобы для исправления ситуации перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт "Госуслуг".

"Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий "Госуслуги", вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам", – рассказали в Ассоциации развития финграмотности.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники с помощью "Госуслуг" могут авторизоваться в приложении банка, а затем получить доступ к счетам жертвы.

Помимо этого, по фишинговой ссылке на телефон можно скачать вирус. Вредоносная программа способна читать СМС-сообщения, в том числе коды для входа на "Госуслуги" или в онлайн-банк.