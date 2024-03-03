Мошенники начали отбирать у жителей Барнаула доступ к "Госуслугам"
Возбуждены уголовные дела
03 марта 2024, 09:25, ИА Амител
В отделения полиции Барнаула поступило несколько сообщений о потерях доступа в личные кабинеты на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Как рассказала 55-летняя местная жительница, накануне ей позвонил известный. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и заявил, что у женщины якобы кончается договор об оказании услуг. Он попросил под предлогом пролонгации назвать ему код из SMS-сообщения.
Потерпевшая назвала код, и злоумышленник получил доступ к личному кабинету на "Госуслугах". Она попыталась войти в свой личный кабинет, но доступ был заблокирован. Женщина сразу обратилась в ближайший МФЦ для блокировки учетной записи.
Схожая ситуация произошла и с 31-летней жительницей Барнаула. Она долгое время пользовалась одним номером телефона, к которому был привязан аккаунт на портале госуслуг, однако перестала его оплачивать. По истечении шести месяцев оператор передал номер другому абоненту. Новый пользователь вошел в личный кабинет горожанки и от ее имени оформил кредиты и займы.
Возбуждены уголовные дела. Детали происшествий выясняются.
10:54:47 03-03-2024
Вот так Госуслуга...
11:09:04 03-03-2024
Как рассказала 55-летняя местная жительница, накануне ей позвонил известный. 😁
11:19:10 03-03-2024
Это всё просто устранить. То ли специально так не делают. Мало того, что кредит не лично выдают, хотя бы звонил кто из банка для подтверждения. Предупреждал о мошенниках и обстоятельствах, почему человек берет кредит.
Про оператора связи... Прежде чем передать номер другому человеку - провести принадлежность на все возможные привязки номеров к важным системам.
14:17:11 03-03-2024
Если позвонил "известный"...!? Значит нужно брать этого известного...! И пытать!
18:17:05 03-03-2024
Странно как-то, на госуслуги сначала пароль надо, потом СМС с кодом, как они так просто зашли. А про то, что нельзя никому передавать коды из СМС уже из каждого утюга вещают, почему люди такие доверчивые, если не сказать хуже.
10:27:49 04-03-2024
это чтобы проголосовать за когонадо?
10:31:43 05-03-2024
Тут больше собственной безответственности, чем мошенничества.