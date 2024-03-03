НОВОСТИПроисшествия

Мошенники начали отбирать у жителей Барнаула доступ к "Госуслугам"

Возбуждены уголовные дела

03 марта 2024, 09:25, ИА Амител

Логотип сервиса "Госуслуги" / Фото: amic.ru
Логотип сервиса "Госуслуги" / Фото: amic.ru

В отделения полиции Барнаула поступило несколько сообщений о потерях доступа в личные кабинеты на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как рассказала 55-летняя местная жительница, накануне ей позвонил известный. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и заявил, что у женщины якобы кончается договор об оказании услуг. Он попросил под предлогом пролонгации назвать ему код из SMS-сообщения.

Потерпевшая назвала код, и злоумышленник получил доступ к личному кабинету на "Госуслугах". Она попыталась войти в свой личный кабинет, но доступ был заблокирован. Женщина сразу обратилась в ближайший МФЦ для блокировки учетной записи.

Схожая ситуация произошла и с 31-летней жительницей Барнаула. Она долгое время пользовалась одним номером телефона, к которому был привязан аккаунт на портале госуслуг, однако перестала его оплачивать. По истечении шести месяцев оператор передал номер другому абоненту. Новый пользователь вошел в личный кабинет горожанки и от ее имени оформил кредиты и займы.

Возбуждены уголовные дела. Детали происшествий выясняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Коля

10:54:47 03-03-2024

Вот так Госуслуга...

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Гость

11:09:04 03-03-2024

Как рассказала 55-летняя местная жительница, накануне ей позвонил известный. 😁

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Гость

11:19:10 03-03-2024

Это всё просто устранить. То ли специально так не делают. Мало того, что кредит не лично выдают, хотя бы звонил кто из банка для подтверждения. Предупреждал о мошенниках и обстоятельствах, почему человек берет кредит.
Про оператора связи... Прежде чем передать номер другому человеку - провести принадлежность на все возможные привязки номеров к важным системам.

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Гость

14:17:11 03-03-2024

Если позвонил "известный"...!? Значит нужно брать этого известного...! И пытать!

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Гость

18:17:05 03-03-2024

Странно как-то, на госуслуги сначала пароль надо, потом СМС с кодом, как они так просто зашли. А про то, что нельзя никому передавать коды из СМС уже из каждого утюга вещают, почему люди такие доверчивые, если не сказать хуже.

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гость

10:27:49 04-03-2024

это чтобы проголосовать за когонадо?

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Гость

10:31:43 05-03-2024

Тут больше собственной безответственности, чем мошенничества.

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