Мошенники начали предлагать россиянам уплатить штрафы через СБП

О нарушениях аферисты часто предупреждают официальным текстом, а также угрожают последствиями неуплаты

27 января 2025, 09:15, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме. Россияне могут получать сообщения от аферистов, которые предлагают уплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).

"Иногда пользователям могут встречаться уловки, связанные с использованием этого сервиса. Одна из них заключается в том, что человек получает уведомление о якобы существующей задолженности, например, по налогам. В таком уведомлении указывается конкретная сумма, которая якобы включает начисленные пени или штрафы за просрочку платежей, и предлагается оперативно оплатить ее через СБП. Для этого может быть предоставлен QR-код или ссылка для перехода к оплате", – рассказал Гаврилов.

Такие сообщения часто сопровождаются официально оформленным текстом. Мошенники также упоминают в них законодательные акты и угрожают последствиями в случае неуплаты. Гаврилов подчеркнул, что основная цель таких уловок – незамедлительный перевод денег без лишних вопросов и проверки информации.

"Важно помнить, что СБП является исключительно платежным инструментом. Он не предусматривает автоматического расчета пеней или штрафов. Любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портал госуслуг", – подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий также напомнил, что иногда при переводах через СБП могут предлагаться ссылки или QR-коды, которые содержат неверные данные получателя. Поэтому важно всегда проверять, что ссылка или QR-код поступили от официального источника. Если получатель не подтвердил свои реквизиты, то прежде чем переводить деньги, стоит уточнить информацию.