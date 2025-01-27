Мошенники начали предлагать россиянам уплатить штрафы через СБП
О нарушениях аферисты часто предупреждают официальным текстом, а также угрожают последствиями неуплаты
27 января 2025, 09:15, ИА Амител
В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме. Россияне могут получать сообщения от аферистов, которые предлагают уплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).
"Иногда пользователям могут встречаться уловки, связанные с использованием этого сервиса. Одна из них заключается в том, что человек получает уведомление о якобы существующей задолженности, например, по налогам. В таком уведомлении указывается конкретная сумма, которая якобы включает начисленные пени или штрафы за просрочку платежей, и предлагается оперативно оплатить ее через СБП. Для этого может быть предоставлен QR-код или ссылка для перехода к оплате", – рассказал Гаврилов.
Такие сообщения часто сопровождаются официально оформленным текстом. Мошенники также упоминают в них законодательные акты и угрожают последствиями в случае неуплаты. Гаврилов подчеркнул, что основная цель таких уловок – незамедлительный перевод денег без лишних вопросов и проверки информации.
"Важно помнить, что СБП является исключительно платежным инструментом. Он не предусматривает автоматического расчета пеней или штрафов. Любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портал госуслуг", – подчеркнул Гаврилов.
Парламентарий также напомнил, что иногда при переводах через СБП могут предлагаться ссылки или QR-коды, которые содержат неверные данные получателя. Поэтому важно всегда проверять, что ссылка или QR-код поступили от официального источника. Если получатель не подтвердил свои реквизиты, то прежде чем переводить деньги, стоит уточнить информацию.
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