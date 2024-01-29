Мошенники начали рассылать россиянам письма, представляясь налоговиками

В ФНС отметили, что не имеют никакого отношения к подобным рассылкам

29 января 2024, 07:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

Мошенники начали рассылать россиянам письма от лица Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика", – сказано в сообщении.

Пользователям в этих письмах предлагают пройти дополнительную проверку для защиты данных.

Представители ФНС отметили, что не имеют отношения к подобным оповещениям. Также налоговики отметили, что не звонят людям с предложением оплатить налоги онлайн.

Для прохождения этой процедуры стоит обратиться к назначенному инспектору.