Мошенники начали рассылать россиянам письма, представляясь налоговиками
В ФНС отметили, что не имеют никакого отношения к подобным рассылкам
29 января 2024, 07:45, ИА Амител
Российские деньги / Фото: pxhere.com
Мошенники начали рассылать россиянам письма от лица Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС.
"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика", – сказано в сообщении.
Пользователям в этих письмах предлагают пройти дополнительную проверку для защиты данных.
Представители ФНС отметили, что не имеют отношения к подобным оповещениям. Также налоговики отметили, что не звонят людям с предложением оплатить налоги онлайн.
Для прохождения этой процедуры стоит обратиться к назначенному инспектору.
07:49:01 29-01-2024
Полицаи то что, плачут и молчат ?
10:03:56 29-01-2024
Гость (07:49:01 29-01-2024) Полицаи то что, плачут и молчат ?... Правильный вопрос! Почему в "правовом государстве" -рассадник аферизма???
08:10:50 29-01-2024
Что значит рассылают? Почта РФ? Электронные письма? Полиция молчит, ибо в доле?
09:39:54 29-01-2024
Вот всегда подозревал, что налоги собирают мошенники!