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Мошенники начали рассылать россиянам письма, представляясь налоговиками

В ФНС отметили, что не имеют никакого отношения к подобным рассылкам

29 января 2024, 07:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com
Российские деньги / Фото: pxhere.com

Мошенники начали рассылать россиянам письма от лица Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает ТАСС.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика", – сказано в сообщении.

Пользователям в этих письмах предлагают пройти дополнительную проверку для защиты данных.

Представители ФНС отметили, что не имеют отношения к подобным оповещениям. Также налоговики отметили, что не звонят людям с предложением оплатить налоги онлайн.

Для прохождения этой процедуры стоит обратиться к назначенному инспектору. 

налоги Мошенники

Комментарии 4

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Гость

07:49:01 29-01-2024

Полицаи то что, плачут и молчат ?

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Гость

10:03:56 29-01-2024

Гость (07:49:01 29-01-2024) Полицаи то что, плачут и молчат ?... Правильный вопрос! Почему в "правовом государстве" -рассадник аферизма???

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Олег

08:10:50 29-01-2024

Что значит рассылают? Почта РФ? Электронные письма? Полиция молчит, ибо в доле?

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🤣🤣🤣

09:39:54 29-01-2024

Вот всегда подозревал, что налоги собирают мошенники!

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